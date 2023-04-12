Не Луной единой: у Земли появился еще один спутник

Планета Земля и ее спутник Луна. Иллюстративное фото: canva.com

Астрономы назвали астероид 2023 года FW13 временным спутником Земли. Он двигается по подобной орбите с нашей планетой.

Об этом сообщает Sky&Telescope.

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Еще один спутник Земли

Сообщается, если подтвердится вращение астероида вокруг Земли, а не Солнца, то 2023 год FW13 станет шестым известным квазиспутником Земли.

Известно, что наша Земля имеет только один спутник — Луну. Однако иногда в орбитальный резонанс 1:1 с нашей планетой могут попадать астероиды. Надолго они не задерживаются, поэтому их называют временными или квазиспутниками.

Самым известным является астероид 2016 HO3 или Камо'оалева, однако кроме него существует еще пять околоземных астероидов. Пока появился еще один — открытый в марте 2023 года FW13.

469219 Kamoʻoalewa также имеет орбиту вокруг Солнца, что делает его постоянным спутником Земли.

Фото: NASA/JPL-Caltech

Что известно об астероиде

2023 FW13 имеет 10-20 метров в диаметре. Анализ его орбиты по данным обсерватории PanSTARRS, показывает, что 2023 год FW13 может находиться на эксцентричной орбите в орбитальном резонансе с нашей планетой.

Есть вероятность, что астероид попал под гравитацию Земли 100 до нашей эры, а останется с нами вплоть до 3 700 года. Если ученые подтвердят, что астероид вращается вокруг Земли, а не вокруг Солнца, астероид станет самым стабильным из квазиспутников Земли.

Модель орбиты 2023 FW13 вокруг Земли и Солнца. Видео: Twitter / @tony873004

Напомним, что Турция запустит на орбиту первый наблюдательный спутник отечественного производства, который сможет делать снимки со всех уголков планеты. Запуск должна была осуществить компания Space X 11 апреля.