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Турция выведет на орбиту свой первый наблюдательный спутник

9 апреля 2023 18:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Спутник в космосе. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Турция запустит на орбиту первый наблюдательный спутник отечественного производства, который сможет делать снимки со всех уголков планеты. Запуск осуществит компания Space X 11 апреля.

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Что известно

"IMECE, наш первый спутник наблюдения с высоким разрешением, созданный с помощью отечественных технологий и ресурсов, будет запущен на орбиту в космос 11 апреля. Мы продолжим участие в глобальной космической гонке благодаря нашим подготовленным специалистам и технологиям", — написал Эрдоган.

Запуск осуществит компания Space X в 09:50 по турецкому времени. Таким образом, на околоземных орбитах у Турции будет 10 аппаратов.

Что известно о спутнике наблюдения

IMECE разработан турецким космическим НИИ Tubitak-Uzay. Аппарат планируют вывести на высоту 680 км. Он сможет передавать снимки поверхности Земли высокого разрешения и детализации менее 1 метра.

Спутник может собирать информацию для нужд оборонной сферы и сельского хозяйства, борьбы со стихийными бедствиями и наблюдать за изменением климата.

Вес аппарата составляет около 700 кг, размеры около 2x3,1 метра, срок службы — пять лет.

Напомним, недавно компания миллиардера Илона Маска SpaceX осуществила очередной запуск ракеты Falcon 9 с 56 спутниками Starlink.

Также сообщалось, что компания SpaceX представила тариф Starlink Roam, который позволяет получить доступ к интернету практически с любой точки планеты.

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