Не Місяцем єдиним: у Землі з'явився ще один супутник

Планета Земля та її супутник Місяць. Ілюстративне фото: canva.com

Астрономи назвали астероїд 2023 FW13 тимчасовим супутником Землі. Він рухається за подібною орбітою з нашою планетою.

Про це повідомляє Sky&Telescope.

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Ще один супутник Землі

Повідомляється, якщо підтвердиться обертання астероїда навколо Землі, а не Сонця, то 2023 FW13 стане шостим відомим квазісупутником Землі.

Відомо, що наша Земля має тільки один супутник — Місяць. Однак, іноді в орбітальний резонанс 1:1 з нашою планетою можуть потрапляти астероїди. Надовго вони не затримуються, тому їх називають тимчасовими або квазісупутниками.

Найвідомішим є астероїд 2016 HO3 або Камо'оалева, однак крім нього існує ще п'ять навколоземних астероїдів. Наразі з'явився ще один — відкритий у березні цьогоріч 2023 FW13.

469219 Kamoʻoalewa також має орбіту навколо Сонця, що робить його постійним супутником Землі.

Фото: NASA / JPL-Caltech

Що відомо про астероїд

2023 FW13 має 10-20 метрів у діаметрі. Аналіз його орбіти за даними обсерваторії PanSTARRS, показує, що 2023 FW13 може знаходитися на ексцентричній орбіті в орбітальному резонансі з нашою планетою.

Є ймовірність, що астероїд потрапив під гравітацію Землі 100 року до нашої ери, а залишиться з нами аж до 3 700 року. Якщо вчені підтвердять, що астероїд обертається навколо Землі, а не навколо Сонця, то астероїд стане найстабільнішим із квазісупутників Землі.

Модель орбіти 2023 FW13 навколо Землі і Сонця. Відео: Тwitter / @tony873004

Нагадаємо, що Туреччина запустить на орбіту перший спостережний супутник вітчизняного виробництва, який зможе робити знімки з усіх куточків планети. Запуск мала здійснити компанія Space X 11 квітня.