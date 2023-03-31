Не могут разгадать даже ученые: Hubble зафиксировал загадочный космический объект

Космический объект

Космический телескоп Hubble зафиксировал в созвездии Лиры на расстоянии 390 млн световых лет от Земли объект Z 229-15.

Об этом сообщили на сайте NASA.

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Как отметили в агентстве, речь идет об одном из "интересных небесных объектов, которые определяют как несколько разных вещей": иногда как активное галактическое ядро (AGN), иногда как квазар (очень яркое AGN), а иногда как галактика Сейферта (это спиральные галактики).

"Чем же из этих объектов на самом деле Z 229-15? Ответ заключается в том, что это все эти вещи одновременно, потому что эти три определения значительно пересекаются", — рассказали в NASA и добавили, что астрономическая классификация Z 229-15 "Может быть непростой задачей".

NASA назвало этот объект "активной интригующей галактикой".

Напомним, недавно ученые обнаружили древнейшую сверхмассивную черную дыру из обнаруженных до сих пор. Ее масса превышает массу Солнца в 10 миллионов раз.