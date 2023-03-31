Не можуть розгадати навіть вчені: Hubble зафіксував загадковий космічний об'єкт

Космічний об'єкт

Космічний телескоп Hubble зафіксував у сузір'ї Ліри на відстані 390 млн світлових років від Землі об'єкт Z 229-15.

Про це повідомили на сайті NASA.

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Як зазначили в агентстві, йдеться про один із "цікавих небесних об'єктів, які визначають як кілька різних речей": іноді як активне галактичне ядро (AGN), іноді як квазар (дуже яскраве AGN), а іноді як галактика Сейферта (це спіральні галактики).

"Чим же із цих об'єктів насправді є Z 229-15? Відповідь полягає в тому, що це всі ці речі одночасно, тому що ці три визначення значно перетинаються", — розповіли в NASA і додали, що астрономічна класифікація Z 229-15 "може бути непростим завданням".

NASA назвало цей об'єкт "активною галактикою, яка інтригує".

Нагадаємо, нещодавно вчені виявили найдавнішу надмасивну чорну діру з виявлених до сьогодні. Її маса перевищує масу Сонця у 10 мільйонів разів.