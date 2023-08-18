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Опасная красота: астрофотограф показал, как бурлят вспышки на Солнце

18 августа 2023 00:20
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Опасная красота: астрофотограф показал, как бурлят вспышки на Солнце
Вспышки на Солнце из космоса. Фото: Мигель Кларо
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Недавно в июле астрофотограф зафиксировал увлекательные кадры активности на Солнце. Через специальный объектив ему удалось изучить весь солнечный диск и заметить ряд особенностей, связанных с движением протуберанцев и солнечных вспышек.

Соответствующие кадры сделал фотоамбасадор Европейской южной обсерватории и официальный астрофотограф заповедника Dark Sky Alqueva Reserve Мигель Кларо, передает Space.com.

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Подробные кадры поверхности Солнца

"В видео можно просмотреть последовательность замедленной съемки, которая содержит 213 обработанных неподвижных кадров, каждый из которых является результатом стека из 200 лучших кадров из каждого необработанного видео. Конечным результатом является видео замедленной съемки с высоким разрешением 5K, содержащее примерно 3 часа 20 минут изображений", — рассказывает астрофотограф.

Съемка была произведена на территории Dark Sky Alqueva в Португалии с использованием SQR-камеры Player One Saturn-M и телескопа Lunt LS100. Всего было зафиксировано 3 терабайта информации.

Изверженные протуберанцы и незначительные вспышки в солнечной хромосфере во время солнца в течение 3 часов. Фото: Мигель Кларо

Почему появляются солнечные вспышки

Солнечные вспышки возникают из-за слияния, разрыва и соединения магнитных полей вокруг солнечных пятен. Этот процесс получил название повторного соединения.

Вспышки группируются по их силе: В-вспышки — самые маленькие, С-вспышки — следующие за ними, далее следуют М-вспышки. Самый мощный класс — Х-вспышки. Классификация солнечных вспышек растет вместе с увеличением их интенсивности, аналогично шкале Рихтера для землетрясений.

Напомним, что недавно телескоп Джеймса Уэбба (JWST) обнародовал подробные кадры отдаленной тяжелой звезды типа В, которую называют Эарендел (утренняя заря). По словам ученых, ее температура вдвое превышает температуру Солнца, поэтому звезда также в миллион раз ярче.

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