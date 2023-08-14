Телескоп NASA показав зорю, в мільйони разів яскравішу за Сонце

Скупчення галактик в космосі. Фото: NASA, ESA, CSA, D. Coe (AURA/STScI для ESA), Z. Levay

Нещодавно телескоп Джеймса Вебба (JWST) оприлюднив детальні кадри віддаленої важкої зірки типу В, яку називають Еарендел (ранкова зоря). За словами вчених, її температура вдвічі перевищує температуру Сонця, тому зірка також в мільйон разів яскравіша.

Про це повідомляє Universe Today.

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Зазначається, що зірка WHL0137-LS, також відома як Еарендел, розташована в галактиці Sunrise Arc. Відбите світло від неї відправилося 12,9 млрд років тому.

Зірка почала випромінювати світло менше ніж через мільярд років після Великого вибуху, коли всесвіт почав розширюватися. Тепер Еарендел перебуває на відстані 28 млрд світлових років від Землі.

Скупчення галактик, серед яких видно Дугу Сходу Сонця, що містить зірку Еарендел. Фото: NASA, ESA, CSA, D. Coe (AURA/STScI для ESA), Z. Levay

"Згусток галактик, який лежить між нами та Еарендел, настільки масивний, що викривляє тканину простору-часу, створюючи ефект збільшення, що дозволяє астрономам придивлятися крізь цей згусток, мов через збільшувальне скло", — повідомляє видання.

Цією гравітаційною лінзою астрономи спостерігали багряні промені від Еарендел і рух зіркових скупчень в Арці Сходу Сонця. Дві точки по боках від зорі — зображення іншого стародавнього зоряного скупчення, вік якого оцінюється в 10 млн років.

"Вони демонструють, яким чином могли виглядати кулясті скупчення в нашій Галактиці, коли вони з’явилися 13 мільярдів років тому", — йдеться в матеріалі.

Вид Еарендел, її головної галактики (праворуч) і гравітаційного лінзового скупчення галактик (ліворуч), зроблені телескопом JWST NIRCam. Фото: NASA, ESA, CSA, D. Coe (AURA/STScI для ESA), Z. Levay

Нагадаємо, що вчені вияснили, що обертання Марса щороку прискорюється. Так, день на планеті почав скорочуватися на 0,00076 мілісекунди. На думку дослідників, Марс ймовірно прискорився через збільшення криги на його полярних шапках або після льодовикового періоду.