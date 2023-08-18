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Небезпечна краса: астрофотограф показав, як вирують спалахи на Сонці

18 серпня 2023 00:20
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Небезпечна краса: астрофотограф показав, як вирують спалахи на Сонці
Спалахи на Сонці з космосу. Фото: Мігель Кларо
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Нещодавно в липні астрофотограф зафіксував захопливі кадри активності на поверхні Сонця. Через спеціальний об'єктив йому вдалося дослідити весь сонячний диск і помітити низку особливостей, пов'язаних з рухом протуберанців та сонячних спалахів.

Відповідні кадри зробив фотоамбасадор Європейської південної обсерваторії та офіційний астрофотограф заповідника Dark Sky Alqueva Reserve Мігель Кларо, передає Space.com.

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Детальні кадри поверхні Сонця

"У відео можна переглянути послідовність сповільненої зйомки, яка містить 213 оброблених нерухомих кадрів, кожен з яких є результатом стека з 200 найкращих кадрів із кожного необробленого відео. Кінцевим результатом є відео уповільненої зйомки з високою роздільною здатністю 5K, яке містить приблизно 3 години 20 хвилин зображень", — розповідає астрофотограф.

Зйомка була здійснена на території Dark Sky Alqueva в Португалії з використанням SQR-камери Player One Saturn-M та телескопа Lunt LS100. Загалом було зафіксовано 3 терабайти інформації.

Вивержені протуберанці та незначні спалахи в сонячній хромосфері під час обертання Сонця протягом 3 годин. Фото: Мігель Кларо

Чому з'являються сонячні спалахи

Сонячні спалахи виникають через злиття, розрив та з'єднання магнітних полів навколо сонячних плям. Цей процес отримав назву повторного з'єднання. 

Спалахи групуються за їх силою: В-спалахи — найменші, С-спалахи — наступні за ними, далі йдуть М-спалахи. Найпотужніший клас — Х-спалахи. Класифікація сонячних спалахів зростає разом зі збільшенням їхньої інтенсивності, аналогічно шкалі Ріхтера для землетрусів.

Нагадаємо, що нещодавно телескоп Джеймса Вебба (JWST) оприлюднив детальні кадри віддаленої важкої зірки типу В, яку називають Еарендел (ранкова зоря). За словами вчених, її температура вдвічі перевищує температуру Сонця, тому зірка також в мільйон разів яскравіша.

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