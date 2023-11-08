Во Вселенной заметили рождение новой звезды — удалось сделать цветной снимок

Новорожденная протозвезда НН 212 в космическом пространстве. Фото: NASA

Американский космический телескоп Джеймса Уэбба зафиксировал рождение новой звезды в космическом пространстве. По словам исследователей, это изображение поможет им определить, как появляются звезды, которые все люди видят на ночном небе.

Об этом сообщает BBC.

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Процесс рождения новой звезды

Телескоп "Джеймс Уэбб" зафиксировал формирование новой звезды HH 212, расположенной на расстоянии около 1300 световых лет от нашей планеты. По словам исследователей, возраст новорожденной звезды составляет не больше 50 тысяч лет.

Известно, что впервые эта звезда была найдена астрономами еще в 1993 году, когда она была у Пояса Ориона. Несмотря на то, что астрономы сделали уже много фотографий этой звезды, именно в цветном виде это удалось сделать впервые за последние 30 лет.

Состав новорожденной звезды HH 212 в космическом пространстве. Фото: BBC

С помощью этих снимков исследователям удалось раскрыть интересные подробности формирования звезд. В частности, ученые изучили и симметричные розовые полосы газовых выбросов, расположенных вокруг новорожденной звезды. Ученые предполагают, что утечка газа внутри звезды помогает ей регулировать свое формирование.

"Мы считаем, что это струи и утечки. Мы считаем, что когда весь материал сжимается, магнитные поля стягиваются вместе, а затем часть материала, поступающего через диск, захватывается магнитными полями и выбрасывается через полюсы. Вот почему мы называем эти структуры биполярными", — утверждает старший научный советник Европейского космического агентства.

Что известно о телескопе имени Джеймса Уэбба

Космический телескоп "Джеймс Вебб" — это американский орбитальный телескоп, предназначенный для наблюдений самых отдаленных объектов и событий во Вселенной. Это совместный проект Европейского и Канадского космических агентств во главе с NASA.

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба. Фото: Pixabay

Телескоп сделал уже достаточно много открытий за несколько лет с момента своего запуска и продолжает помогать исследователям раскрывать интересные вещи во Вселенной.

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