У Всесвіті помітили народження нової зірки — вдалося зробити кольоровий знімок

Новонароджена протозірка НН 212 у космічному просторі. Фото: NASA

Американський космічний телескоп Джеймса Вебба зафіксував народження нової зірки у космічному просторі. За словами дослідників, це зображення допоможе їм визначити, як з’являються зірки, які всі люди бачать на нічному небі.

Про це повідомляє BBC.

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Процес народження нової зірки

Телескоп "Джеймс Вебб" зафіксував формування нової зірки HH 212, яка розташована на відстані близько 1300 світлових років від нашої планети. За словами дослідників, вік новонародженої зірки становить не більше 50 тисяч років.

Відомо, що вперше ця зірку знайшли астрономи ще у 1993 році, коли вона була біля Поясу Оріона. Попри те, що астрономи зробили вже багато фотографій цієї зірки, саме у кольоровому вигляді це вдалося зробити вперше за останні 30 років.

Склад новонародженої зірки HH 212 в космічному просторі. Фото: BBC

За допомогою цих знімків дослідникам вдалося розкрити дуже цікаві подробиці формування зірок. Зокрема, вчені вивчили і симетричні рожеві смуги газових викидів, які розташовані навколо цієї новонародженої зірки. Вчені припускають, що витік газу всередині зірки допомагає їй регулювати своє формування.

"Ми вважаємо, що це струмені та витікання. Ми вважаємо, що коли весь матеріал стискається, магнітні поля стягуються разом, а потім частина матеріалу, що надходить через диск, захоплюється магнітними полями та викидається через полюси. Ось, чому ми називаємо ці структури біполярними", — стверджує старший науковий радник Європейського космічного агентства.

Що відомо про телескоп імені Джеймса Вебба

Космічний телескоп "Джеймс Вебб" — це американський орбітальний телескоп, який призначений для спостережень найвіддаленіших об'єктів і подій у Всесвіті. Це спільний проєкт Європейського та Канадського космічних агентств на чолі з компанією NASA.

Космічний телескоп імені Джеймса Вебба. Фото: Pixabay

Телескоп зробив вже досить багато відкриттів за декілька років з моменту свого запуску і продовжує допомагати дослідникам розкривати цікаві речі у Всесвіті.

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