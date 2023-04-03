Інопланетний світ з двома Сонцями: дослідники зробили нове відкриття

Інопланетний світ виявили дослідники

Дослідники знайшли Інопланетний світ всього за 70 світлових років від Землі. Астрономи зазначають, що ця планета має два Сонця.

Про це повідомляє український телекомунікаційний канал Portaltele.

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Інопланетний світ всього за 69 світлових років від Землі є одним із найдивніших, які ми коли-небудь знаходили. Він досягає 20 мас Юпітера, має температуру, яка може швидко розплавити алюміній, і має 10 000-річну орбіту навколо двох зірок. Його спустошує постійна, бурхлива піщана буря.

Астрономи використали космічний телескоп Джеймса Вебба, щоб отримати найбільш точні спостереження об’єкта планетарної маси, виявивши хмари силікатних зерен, що циркулюють в атмосфері світу під назвою VHS 1256 b.

"Жоден інший телескоп не ідентифікував стільки характеристик одночасно для однієї цілі", — каже астрофізик Поль Мольєр з Інституту астрономії Макса Планка в Німеччині.

Система складається з рівномасової подвійної системи VHS J1256–1257AB і віддаленого супутника планетарної маси VHS 1256 b. Вважається, що ці два типи об’єктів формуються досить по-різному. Коричневі карлики (VHS J1256–1257AB) зазвичай формуються як зірки, руйнуючись із щільного вузла матеріалу в хмарі газу та пилу, а потім всмоктуючи більше матеріалу для зростання. Синтез дейтерію є проміжним етапом у процесі росту зірки, але деякі зірки — коричневі карлики — на цьому етапі припиняють рости й залишаються такими, як є.

З іншого боку, вважається, що планети утворюються знизу вгору, з матеріалу, що залишився після утворення зірки, злипаючись разом, щоб вирости в планету. Вважається, що цей матеріал зазвичай знаходиться досить близько до зірки. Широка орбітальна віддаленість VHS 1256 b від двох сонць свідчить про те, що вона утворилася в результаті колапсу хмари, але це не діагностика.

Теоретично, планети також можуть формуватися з моделі колапсу хмари (розрахункова мінімальна маса об’єкта колапсу хмари дорівнює одному Юпітеру). Таким чином, межа між планетою та коричневим карликом є ​​межею маси, що горить дейтерієм, що означає, що точна природа VHS 1256 b невідома.

Але саме завдяки такій великій відстані дослідникам вдалось відкрити такі вражаючі спостереження.

"VHS 1256 b знаходиться приблизно в чотири рази далі від своїх зірок, ніж Плутон від нашого Сонця, що робить його чудовою ціллю для Вебба. Це означає, що світло планети не змішується зі світлом її зірок", — каже астроном Бріттані Майлз з Університету Арізони.

VHS 1256 b дуже молодий, йому всього 150 мільйонів років, і він все ще досить гарячий через процес формування. Його атмосфера, де можна знайти піщані хмари, досягає 830 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, що вчені з Європейської південної обсерваторії в Німеччині повідомили про можливість існування життя на місяцях, що обертаються навколо планет-вигнанців, що блукають галактикою без зірки. Комп'ютерне моделювання показало, що при правильній орбіті та атмосфері деякі місяці можуть залишатися теплими понад мільярд років.