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ОАЭ планируют совершить космический полет к поясу астероидов

31 мая 2023 02:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
ОАЭ планируют совершить космический полет к поясу астероидов
Миссия ОАЭ к поясу астероидов в солнечной системе. Фото: космическое агентство Объединенных Арабских Эмиратов
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Объединенных Арабских Эмиратах заявили, что планируют совершить полет к поясу астероидов между Марсом и Юпитером. Так, астрономы планируют исследовать один из космических объектов, который может иметь воду.

Об этом сообщает The New York Times.

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Так, запуск космического корабля MBR Explorer планируют осуществить в марте 2028 года. Свое название агрегат получил в честь шейха Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума, правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ.

По плану, в феврале 2030 года аппарат достигнет астероида Вестервальд, размером более 2 км в диаметре, двигающемся со скоростью более 30 тыс. км/ч. Затем корабль отправится еще к 6 объектам в поясе астероидов, включая астероид Юстицию, размером почти 50 км в диаметре.

Ученые предполагают, что Юстиция была сформирована в окрестностях внешних границ Солнечной системы и в результате присоединилась к поясу астероидов. Для детального исследования астероида, MBR Explorer запланировано выделить как минимум 7 месяцев, во время которых будут использоваться камеры и спектрометры для идентификации его состава, в частности, наличия воды.

Напомним, что глава компании SpaceX Илон Маск объявил о своих планах вскоре совершить полет суперракеты Starship. Несмотря на то, что первый запуск был неудачен и ракету пришлось уничтожить, Маск не оставляет надежд на успешный полет в космическое пространство.

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