ОАЭ планируют совершить космический полет к поясу астероидов

Миссия ОАЭ к поясу астероидов в солнечной системе. Фото: космическое агентство Объединенных Арабских Эмиратов

В Объединенных Арабских Эмиратах заявили, что планируют совершить полет к поясу астероидов между Марсом и Юпитером. Так, астрономы планируют исследовать один из космических объектов, который может иметь воду.

Об этом сообщает The New York Times.

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Так, запуск космического корабля MBR Explorer планируют осуществить в марте 2028 года. Свое название агрегат получил в честь шейха Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума, правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ.

По плану, в феврале 2030 года аппарат достигнет астероида Вестервальд, размером более 2 км в диаметре, двигающемся со скоростью более 30 тыс. км/ч. Затем корабль отправится еще к 6 объектам в поясе астероидов, включая астероид Юстицию, размером почти 50 км в диаметре.

Ученые предполагают, что Юстиция была сформирована в окрестностях внешних границ Солнечной системы и в результате присоединилась к поясу астероидов. Для детального исследования астероида, MBR Explorer запланировано выделить как минимум 7 месяцев, во время которых будут использоваться камеры и спектрометры для идентификации его состава, в частности, наличия воды.

تعد مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، أول مهمة من نوعها لاستكشاف كويكبات الكويكبات كب المريخ والمشتري والهبوط على كويكب. تم الكشف عن تصميم المركبة الفضائية، والمراحل الكاملة للمهمة، وأهدافها العلمية زيز فهمنا لنظامنا الشمسي. pic.twitter.com/4yUBPywx5K — وكالة الإمارات للفضاء (@uaespaceagency) May 29, 2023

Напомним, что глава компании SpaceX Илон Маск объявил о своих планах вскоре совершить полет суперракеты Starship. Несмотря на то, что первый запуск был неудачен и ракету пришлось уничтожить, Маск не оставляет надежд на успешный полет в космическое пространство.