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SpaceX запустила в космос нові супутники

20 травня 2023 10:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
SpaceX запустила в космос нові супутники
Корабель SpaceX Starship. Фото: REUTERS/Joe Skipper
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Компанія SpaceX запустила нову партію супутників у космос. Йдеться про 22 одиниці V2 mini.

Про це повідомляє SpaceX.

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Ракета Falcon 9, яку укомплектували космічними супутниками наступного покоління Starlink, була запущена на станції у Флориді.

У SpaceX розповіли, що перший ступінь ракети повернувся на Землю близько через 8 хвилин. Він приземлився на безпілотний корабель A Shortfall of Gravitas, який розташований в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди.

Нагадаємо, 14 травня, компанія Ілона Маска вивела на орбіту чергову партію супутників Starlink. На сторінці SpaceX опублікували відео запуску.

Також ми писали, що 10 травня, компанія Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту ще 51 супутник мобільного інтернету Starlink. Супутники були виведені на орбіту ракетою Falcon 9 з космодрому у Каліфорнії.

Додамо, 20 квітня, американський мільярдер, винахідник Ілон Маск запустив найбільшу ракету в історії Starship. Проте під час польоту сталися певні складнощі.

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