SpaceX запустила в космос нові супутники

Корабель SpaceX Starship. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Компанія SpaceX запустила нову партію супутників у космос. Йдеться про 22 одиниці V2 mini.

Про це повідомляє SpaceX.

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Запуск супутників V2 mini у космос

Watch Falcon 9 launch the Iridium OneWeb mission to orbit → https://t.co/bJFjLCilmc https://t.co/MgVTD7Vu0j — SpaceX (@SpaceX) May 19, 2023

Ракета Falcon 9, яку укомплектували космічними супутниками наступного покоління Starlink, була запущена на станції у Флориді.

У SpaceX розповіли, що перший ступінь ракети повернувся на Землю близько через 8 хвилин. Він приземлився на безпілотний корабель A Shortfall of Gravitas, який розташований в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди.

Falcon 9’s first stage has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/yBjjF8J52x — SpaceX (@SpaceX) May 19, 2023

Нагадаємо, 14 травня, компанія Ілона Маска вивела на орбіту чергову партію супутників Starlink. На сторінці SpaceX опублікували відео запуску.

Також ми писали, що 10 травня, компанія Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту ще 51 супутник мобільного інтернету Starlink. Супутники були виведені на орбіту ракетою Falcon 9 з космодрому у Каліфорнії.

Додамо, 20 квітня, американський мільярдер, винахідник Ілон Маск запустив найбільшу ракету в історії Starship. Проте під час польоту сталися певні складнощі.