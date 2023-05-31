ОАЕ планують здійснити космічний політ до поясу астероїдів

Місія ОАЕ до поясу астероїдів у Сонячній системі. Фото: космічне агентство Об'єднаних Арабських Еміратів

В Об'єднаних Арабських Еміратах заявили, що планують здійснити політ до поясу астероїдів між Марсом і Юпітером. Так, астрономи планують дослідити один із космічних об’єктів, що може мати воду.

Про це повідомляє The New York Times.

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Так, запуск космічного корабля MBR Explorer планують здійснити в березні 2028 року. Свою назву агрегат отримав на честь шейха Мохаммеда бін Рашида аль-Мактума, правителя Дубая та прем’єр-міністра ОАЕ.

За планом, у лютому 2030 року апарат досягне астероїда Вестервальд, розміром понад 2 км в діаметрі, що рухається зі швидкістю понад 30 тис. км/год. Потім корабель відправиться до ще 6 об'єктів у поясі астероїдів, включаючи астероїд Юстицію, розміром майже 50 км в діаметрі.

Вчені мають припущення, що Юстиція була сформована в околицях зовнішніх меж Сонячної системи і в результаті приєдналася до поясу астероїдів. Для детального дослідження астероїда, MBR Explorer заплановано виділити принаймні 7 місяців, під час яких використовуватимуться камери та спектрометри для ідентифікації його складу, зокрема наявності води.

تعد مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، أول مهمة من نوعها لاستكشاف كويكبات الحزام الرئيسي بين كوكب المريخ والمشتري والهبوط على كويكب. تم الكشف عن تصميم المركبة الفضائية، والمراحل الكاملة للمهمة، وأهدافها العلمية، ودورها المحوري في تعزيز فهمنا لنظامنا الشمسي. pic.twitter.com/4yUBPywx5K — وكالة الإمارات للفضاء (@uaespaceagency) May 29, 2023

Нагадаємо, що голова компанії SpaceX Ілон Маск оголосив про свої плани незабаром здійснити політ суперракети Starship. Попри те, що перший запуск був невдалим і ракету довелося знищити, Маск не полишає надій на успішний політ у космічний простір.