Первый полет на Марс: Илон Маск назвал дату

Основатель компаний "SpaceX" Илон Маск. Фото: REUTERS

Ракета SpaceX Starship может быть готова к испытательному полету на Марс в течение следующих четырех лет. До 2017 года предстоит тестовая посадка без экипажа.

Об этом заявил изобретатель Илон Маск. Сообщает издание New York Times.

Читайте также:

Полет на Марс

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что компания сможет посадить космический корабль на Марс через три-четыре года. Такое амбициозное заявление Маск сделал на Международном астронавтическом конгрессе в Азербайджане.

"Я думаю, что в течение следующих четырех лет возможно совершить там тестовую посадку без экипажа", — сказал Маск.

Отметим, что в 2016 году на Международном астронавтическом конгрессе в Гвадалахаре Маск впервые представил свою ракету для Марса. Он предположил, что первая посадка SpaceX без экипажа на Красную планету состоится в 2022 году, а затем в первый рейс с людьми на борту в 2024 году.

Напомним, скандальный миллиардер и владелец Х (бывший Twitter) Илон Маск показал как стреляет из крупнокалиберной снайперской винтовки. Свои умения он демонстрировал не прицеливаясь.

Так, Илон Маск опубликовал кадры стрельбы из винтовки Barrett 50 BMG. Для передачи впечатления миллиардер прибег к эффекту Slow Motion, известному как замедленная съемка.