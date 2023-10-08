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Перший політ на Марс: Ілон Маск назвав дату

8 жовтня 2023 05:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Перший політ на Марс: Ілон Маск назвав дату
Засновник компаній "SpaceX" Ілон Маск. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ракета SpaceX Starship може бути готова до випробувального польоту на Марс протягом наступних чотирьох років. До 2017 року має відбутися тестова посадка без екіпажу.

Про це заявив винахідник Ілон Маск. Повідомляє видання New York Times.

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Політ на Марс

Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що компанія зможе посадити космічний корабель на Марс через три-чотири роки. Таку амбітну заяву Маск зробив на Міжнародному астронавтичному конгресі в Азербайджані.

"Я думаю, що протягом наступних чотирьох років можливо здійснити там тестову посадку без екіпажу", — сказав Маск.

Зауважимо, у 2016 році на Міжнародному астронавтичному конгресі в Гвадалахарі Маск вперше представив свою ракету для Марса. Він передбачив, що перша посадка SpaceX без екіпажу на Червону планету відбудеться у 2022 році, а потім до першого рейсу з людьми на борту у 2024 році.

Нагадаємо, скандальний мільярдер і власник Х (колишній Twitter) Ілон Маск показав як стріляє з великокаліберної снайперської гвинтівки. Свої вміння він демонстрував не прицілюючись.

Так, Ілон Маск опублікував кадри стрільби з гвинтівки Barrett 50 BMG. Для передачі враження мільярдер вдався до ефекту Slow Motion, відомого як уповільнена зйомка.

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