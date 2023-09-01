Дослідження на Землі допоможуть у пошуку організмів на Марсі: висновки вчених

Поверхня Червоної планети. Фото: Google

Вчені вважають, для пошуку позаземних організмів на Червоній планеті, можна використовувати дослідження на Землі. Зокрема, вивчити скам'янілості найдавніших живих організмів.

Про це пише видання Space.

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Вчені вважають, що приблизно 3,5 млрд років тому домінантною формою життя на Землі стали ціанобактерії. Це був перший живий організм на нашій планеті, який можна побачити неозброєним оком. На Землі залишилося не так багато місць, де збереглися скам'янілості цих стародавніх організмів, які називаються строматолітами.

Науковці з NASA, Австралійського космічного агентства та Європейського космічного агентства провели спільні дослідження строматолітів в Австралії. За їхніми словами, розуміння еволюції життя на Землі допоможе застосувати ці знання для пошуків життя на Марсі.

"Чим більше ми дізнаємося про еволюцію нашої планети, тим більше ми зможемо застосувати ці знання для нашої характеристики Червоної планети", — сказав директор Програми дослідження Марса NASA Ерік Янсон.

Нагадаємо, для створення колонії на Червоній планеті потрібно лише 22 людини. Щоправда, длн цього треба підібрати людей з певними типами особистості. До таких висновків дійшли вчені.

Також ми писали, що NASA спільно з Управлінням перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США і компанією Lockheed Martin збираються створити новий космічний корабель, що працює на ядерному двигуні.

А доправити перших астронавтів на Марс NASA, як і раніше, планує наприкінці наступного десятиліття, або на початку 2040-х років.