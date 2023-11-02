Под мантией Земли обнаружили следы инопланетного мира

Внутреннее строение Земли. Фото: Rost-9D

Около 4,5 млрд лет назад огромная планета под названием Тейя врезалась в Землю. Сейчас ученые нашли ее следы под мантией Земли.

Об этом пишет ScienceAlert.

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Следы под мантией Земли

Ранее ученые из Китая, США и Великобритании обнаружили доказательства того, что куски Тейи оказались внутри Луны. Однако теперь есть данные, свидетельствующие о том, что обломки планеты оказались также и внутри Земли.

Издание пишет, что если гипотеза подтвердится, то ученые смогут объяснить наличие плотных сгустков материала размером с континент, которые спрятаны глубоко под мантией Земли на глубине около 2,9 тыс. км.

Сгустки, окружающие ядро Земли, известны как большие области с низкой скоростью смещения, или LLVP. Ранее ученые обнаружили их благодаря сейсмическим волнам, проходящим через Землю от землетрясений и движущимся по-разному через различные материалы и именно благодаря сейсмическим данным ученые смогли получить подробные карты LLVP: больших, плотных областей на границе ядра и мантии.

Известно, что одна из них находится под Африкой, другая — под Тихим океаном.

До сих пор ученые предполагали, что LLVP создаются неким внутренним процессом Земли, например, остатками старых тектонических плит или океаном магмы у основания мантии. Однако сейчас существует предположение, что формирование LLVP могло способствовать столкновению с Теей.

Так, большая часть Тейи является составляющей луны, а внутри Земли остались только ее следы. Тем не менее новая компьютерная симуляция показала несколько признаков того, что мощный удар мог оставить значительные следы на Земле.

Первый — это расслоение мантии Земли. В моделировании материал Земли и Теи смешивался в верхней мантии в океане жидкой магмы, тогда как нижняя мантия оставалась более жесткой и состояла преимущественно из силикатного земного материала.

Второй — это LLVP. Команда обнаружила, что обломки Тейи диаметром всего в несколько десятков километров могли опуститься до границы ядра и мантии. Там они скапливаются, превращаясь в LLVP.

Кроме того, исследователи считают, что примерно 2-3% массы Земли могут происходить из Тейи.

Ранее мы писали, что исследователи NASA решили удивить людей и превратить плазменные волны космических объектов в звук. Таким образом, с помощью этих записей можно узнать, как звучат те или иные космические объекты и планеты в нашей солнечной системе.