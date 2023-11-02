Виявили звуки в Сонячній системі — вчені поділилися неймовірними записами

Ілюстрація звучання у космічному просторі. Фото: Pinterest

Дослідники компанії NASA вирішили здивувати людей і перетворити плазмові хвилі космічних об’єктів на звук. Таким чином, за допомогою цих записів можна дізнатися, як звучать ті чи інші космічні об’єкти і планети в нашій Сонячній системі.

Про це повідомляє Science Alert.

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Як звучить Сонячна система

Вперше звуки в космічному просторі почув американський астроном Карл Янський у 1932 році. Щоб визначити діапазон частот радіохвиль, він створив радіотелескоп, який здатний обертатися. Коли він вперше отримав дані з космосу, він почув постійне шипіння на фоні, яке виявилося звуком центру галактики Чумацький Шлях.

Планети Сонячної системи. Фото: Pinterest

Звук Сонця

В кожного космічного об’єкту є свій звук, зокрема, і у Сонця, яке має видавати оглушливий рев. Річ у тім, що на поверхні Сонця постійно рухаються великі конвекційні комірки. Дослідники стверджують, що якби звук поширювався у космічному просторі, гучність Сонця була б 100 децибел.

Звук радіохвиль

Самі по собі радіохвилі — це не звук, а форма світла, де звукова інформація може бути секретною. Втім, якщо зробити це за допомогою наземного приймача, то можна ці дані перетворити на звук. На щастя, вчені дуже добре вміють перетворювати електромагнітні хвилі на звук.

Звук плазмових хвиль

Навколо планет у Всесвіті кружляють плазмові хвилі, звук яких схожий не незвичайний свист. Наприклад, якщо перетворити плазмові хвилі Сатурну, то він буде схожим на якийсь саундтрек до страшного фільму науково-фантастичного жанру або фільму жахів.

Звук супутників Юпітера

Навіть у супутників такої планети, як Юпітер, є власні складні звукові форми. Дослідникам вдалося визначити, що Ганімед і Європа видають плазмові звуки, які за звучанням схожі на сигнали роботів. Втім, звук самого Юпітера є найбільш захопливим.

Звук вітрів на Марсі

Ця планета не має власного магнітного поля, втім, у неї є залишки стародавнього магнетизму, тому вченим дуже важко послухати, як вона звучить. Але дослідники точно знають звук вітрів на Марсі, через які виникають сильні пилові бурі.

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