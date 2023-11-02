Під мантією Землі виявили сліди інопланетного світу

Внутрішня будова Землі. Фото: Rost-9D

Близько 4,5 млрд років тому величезна планета під назвою Тейя врізалася в Землю. Зараз вчені знайшли її сліди під мантією Землі.

Про це пише ScienceAlert.

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Сліди під мантією Землі

Раніше науковці з Китаю, США та Великобританії виявили докази того, що шматки Тейї опинилися всередині Місяця. Проте тепер є дані, які свідчать, що уламки планети опинилися також й всередині Землі.

Видання пише, що якщо гіпотеза підтвердиться, то вчені зможуть пояснити наявність щільних згустків матеріалу розміром з континент, захованих глибоко під мантією Землі на глибині близько 2,9 тис. км.

Згустки, що оточують ядро Землі, відомі як великі області з низькою швидкістю зсуву або LLVP. Раніше вчені виявили їх завдяки сейсмічним хвилям, які проходять через Землю від землетрусів і рухаються по-різному через різні матеріали і саме завдяки сейсмічним даним вчені змогли отримати докладні карти LLVP: великих, щільних областей на кордоні ядра і мантії.

Відомо, що одна з них знаходиться під Африкою, інша — під Тихим океаном.

Дотепер вчені припускали, що LLVP створюються якимось внутрішнім процесом Землі, наприклад, залишками старих тектонічних плит або океаном магми біля основи мантії. Проте зараз існує припушення, що формування LLVP могло сприяти зіткненню з Теєю.

Так, більша частина Тейї є складником місяця, а всередині Землі залишилися лише її сліди. Проте нова комп'ютерна симуляція показала кілька ознак того, що потужний удар міг залишити значні сліди на Землі.

Перший — це розшарування мантії Землі. У моделюванні матеріал Землі та Теї змішувався у верхній мантії в океані рідкої магми, тоді як нижня мантія залишалася твердішою і складалася переважно з силікатного земного матеріалу.

Другий — це LLVP. Команда виявила, що уламки Тейї діаметром всього кілька десятків кілометрів могли опуститися до кордону ядра і мантії. Там вони накопичуються, перетворюючись на LLVP.

Крім того, дослідники вважають, що приблизно 2-3% маси Землі можуть походити з Тейї.

Раніше ми писали, що дослідники NASA вирішили здивувати людей і перетворити плазмові хвилі космічних об’єктів на звук. Таким чином, за допомогою цих записів можна дізнатися, як звучать ті чи інші космічні об’єкти і планети в нашій Сонячній системі.