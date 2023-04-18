Пик активности Солнца: когда оно наступит и чем это грозит Земле

Корональные петли на Солнце. Фото: NASA/SDO

По оценкам ученых, солнечный максимум наступит годом ранее, чем показывают наблюдения. Это может отрицательно повлиять на энергосистему.

Об этом пишет IFLScience.

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Что такое солнечный максимум

Солнце имеет 11-летний цикл своей активности, а значит, на нашей звезде наступают периоды затишья и периоды максимального проявления своей активности. То есть существует солнечный минимум (он длится примерно шесть лет после начала нового цикла) и солнечный максимум (он наступает почти в середине цикла).

Во время этого максимума на Солнце наступает пик солнечной активности, что означает, что появляется огромное количество мощных солнечных вспышек и корональных выбросов массы (выбросы плазмы в космос). Наблюдения за циклами активности Солнца помогают следить за космической погодой, непосредственно влияющей на Землю появлением геомагнитных бурь разной мощности.

Ученые считают, что солнечный максимум наступит в июле 2025 года, но новое исследование предполагает, что это событие произойдет через полгода или год.

О чем свидетельствуют исследования ученых

Автор нового исследования Скотт Макинтош из Национального центра атмосферных исследований США уже давно занимается изучением солнечной активности.

Ученые считают, что 11-летний цикл активности Солнца напрямую связан с магнитным полем звезды. Когда наступает солнечный максимум, то магнитные полюса на Солнце меняются местами. Это значит, что на нашей звезде появляется очень много солнечных пятен, являющихся регионами с очень сильным магнитным полем. Конкретно в их возникают солнечные вспышки и корональные выбросы массы.

Ученые считают, что солнечный максимум наступит годом ранее, чем показывают текущие наблюдения

Фото: NASA

Но Макинтош считает, что при прогнозировании поведения Солнца в разные периоды нужно брать за основу цикл Хэйла, являющийся объединением двух 11-летних солнечных циклов, а потому длится 22 года. За это время, как уже было сказано выше, магнитные полюса на Солнце дважды меняют свое местонахождение.

Макинтош считает, что в цикле Хейла есть особые периоды, когда появляется больше солнечных пятен и они не всегда совпадают с прогнозируемым солнечным максимумом. То есть солнечные пятна начинают свое формирование ближе к середине обычного солнечного цикла на широте примерно 55 градусов в обоих полушариях Солнца, но затем перемещаются к экватору и исчезают.

Чем это опасно

Как показывает новое исследование, сейчас на Солнце уже наблюдается более сильная активность, чем предполагалось. Поэтому ученые считают, что максимальное появление солнечных пятен и их исчезновение произойдет гораздо раньше в течение 25-го солнечного цикла, который начался в 2019 году. Согласно прогнозам, магнитные полюсы на Солнце поменяются местами через 6 или через 12 месяцев, то есть либо уже в 2023 году, либо в начале 2024 года.

Количество солнечных пятен на Солнце будет увеличиваться и во время таких выбросов солнечные частицы с огромной скоростью направляются к нашей планете и вызывают появление геомагнитных бурь. Фото: Express

Даже если солнечный максимум начнется раньше, то процессы на Солнце произойдут те же, что и в ожидаемый период лета 2025 года. Это означает, что количество солнечных пятен на Солнце будет увеличиваться, соответственно, количество таких событий, как выбросы энергии и плазмы, также возрастет. Во время таких выбросов солнечные частицы с огромной скоростью направляются к нашей планете и приводят к появлению геомагнитных бурь.

Но во время пика солнечной активности ожидается появление мощных вспышек на Солнце, причем они будут появляться очень часто в течение нескольких месяцев. Таким образом, можно ожидать появления сильнейших геомагнитных бурь, которые помимо красочных полярных сияний могут привести к длительному отключению радиосвязи и систем навигации, а также могут негативно повлиять на работу энергосистем. Считается, что такие сильные бури могут вывести из строя спутники на орбите и даже могут начать падать в атмосферу Земли.

Напомним, недавно ученые обнародовали изображение плазменного водопада на Солнце высотой около 100 000 км. Он в шесть раз выше диаметра Земли.