Пик активности Солнца: когда оно наступит и чем это грозит Земле
По оценкам ученых, солнечный максимум наступит годом ранее, чем показывают наблюдения. Это может отрицательно повлиять на энергосистему.
Об этом пишет IFLScience.
Что такое солнечный максимум
Солнце имеет 11-летний цикл своей активности, а значит, на нашей звезде наступают периоды затишья и периоды максимального проявления своей активности. То есть существует солнечный минимум (он длится примерно шесть лет после начала нового цикла) и солнечный максимум (он наступает почти в середине цикла).
Во время этого максимума на Солнце наступает пик солнечной активности, что означает, что появляется огромное количество мощных солнечных вспышек и корональных выбросов массы (выбросы плазмы в космос). Наблюдения за циклами активности Солнца помогают следить за космической погодой, непосредственно влияющей на Землю появлением геомагнитных бурь разной мощности.
Ученые считают, что солнечный максимум наступит в июле 2025 года, но новое исследование предполагает, что это событие произойдет через полгода или год.
О чем свидетельствуют исследования ученых
Автор нового исследования Скотт Макинтош из Национального центра атмосферных исследований США уже давно занимается изучением солнечной активности.
Ученые считают, что 11-летний цикл активности Солнца напрямую связан с магнитным полем звезды. Когда наступает солнечный максимум, то магнитные полюса на Солнце меняются местами. Это значит, что на нашей звезде появляется очень много солнечных пятен, являющихся регионами с очень сильным магнитным полем. Конкретно в их возникают солнечные вспышки и корональные выбросы массы.
Но Макинтош считает, что при прогнозировании поведения Солнца в разные периоды нужно брать за основу цикл Хэйла, являющийся объединением двух 11-летних солнечных циклов, а потому длится 22 года. За это время, как уже было сказано выше, магнитные полюса на Солнце дважды меняют свое местонахождение.
Макинтош считает, что в цикле Хейла есть особые периоды, когда появляется больше солнечных пятен и они не всегда совпадают с прогнозируемым солнечным максимумом. То есть солнечные пятна начинают свое формирование ближе к середине обычного солнечного цикла на широте примерно 55 градусов в обоих полушариях Солнца, но затем перемещаются к экватору и исчезают.
Чем это опасно
Как показывает новое исследование, сейчас на Солнце уже наблюдается более сильная активность, чем предполагалось. Поэтому ученые считают, что максимальное появление солнечных пятен и их исчезновение произойдет гораздо раньше в течение 25-го солнечного цикла, который начался в 2019 году. Согласно прогнозам, магнитные полюсы на Солнце поменяются местами через 6 или через 12 месяцев, то есть либо уже в 2023 году, либо в начале 2024 года.
Даже если солнечный максимум начнется раньше, то процессы на Солнце произойдут те же, что и в ожидаемый период лета 2025 года. Это означает, что количество солнечных пятен на Солнце будет увеличиваться, соответственно, количество таких событий, как выбросы энергии и плазмы, также возрастет. Во время таких выбросов солнечные частицы с огромной скоростью направляются к нашей планете и приводят к появлению геомагнитных бурь.
Но во время пика солнечной активности ожидается появление мощных вспышек на Солнце, причем они будут появляться очень часто в течение нескольких месяцев. Таким образом, можно ожидать появления сильнейших геомагнитных бурь, которые помимо красочных полярных сияний могут привести к длительному отключению радиосвязи и систем навигации, а также могут негативно повлиять на работу энергосистем. Считается, что такие сильные бури могут вывести из строя спутники на орбите и даже могут начать падать в атмосферу Земли.
Напомним, недавно ученые обнародовали изображение плазменного водопада на Солнце высотой около 100 000 км. Он в шесть раз выше диаметра Земли.