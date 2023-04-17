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Вчені оприлюднили зображення плазмового водоспаду на Сонці: у шість разів вищий за діаметр Землі

17 квітня 2023 05:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вчені оприлюднили зображення плазмового водоспаду на Сонці: у шість разів вищий за діаметр Землі
Плазмовий водоспад на Сонці. Фото: NASA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Нещодавно вчені зробили знімки плазмового водоспаду на Сонці заввишки майже 100 000 км. Водоспад тривав кілька годин і був більш ніж у шість разів вищий за діаметр Землі.

Про це повідомляє  NNews.

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Чому виникає плазмовий водоспад на Сонці

Видання зазначає, що плазмовий водоспад, також відомий як корональний дощ, виникає, коли плазма в короні Сонця, зовнішньому шарі його атмосфери, охолоджується навколишніми магнітними полями й падає назад на поверхню. У цьому випадку плазма була настільки щільною, що при падінні створила водоспадне видовище.

Дослідники зафіксували цю подію за допомогою Асамблеї атмосферних зображень (AIA), зробивши корони Сонця з високою роздільною здатністю в десяти різних довжинах хвиль. 

Чому важливо вивчати "поведінку" Сонця

Зазначається, що розуміння складної поведінки Сонця є життєво важливим, оскільки це може мати вплив на наші технології та інфраструктуру. Так, сонячні бурі здатні порушити супутниковий зв'язок, GPS-навігацію і навіть стати причиною відключень електроенергії на Землі.

Дослідження подібних явищ може допомогти краще зрозуміти магнітні поля Сонця та їхні плазмові "викиди" в космос. Це призведе до якіснішого прогнозування космічної погоди та покращення захисту наших технологій та інфраструктури.

Нагадуємо, що цьогоріч у квітні Галактика Вир буде особливо помітною на нічному небі. Це дивовижне видовище можна побачити, з будь-якого куточка Землі.

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