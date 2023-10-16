Самые красивые небесные явления 16-22 октября — за чем можно наблюдать

Пик метеорного потока и сияние Земли: самые красивые небесные явления 16-22 октября
Почти каждый день на небе можно увидеть разные невероятные явления, которые просто захватывают дыхание, а на этой неделе произойдут интересные события, на которые стоит обратить внимание. Какие же события можно будет увидеть на небе в период с 16 по 22 октября 2023 года?
Об этом рассказывают на канале EarthSky в YouTube.
16 октября: растущая Луна
В этот день после заката можно будет наблюдать очень интересное явление на небе. Глядя на юго-запад, есть шанс поймать очень тонкий серп Луны, который будет освещен только на 5%. Но ученые говорят, что для этого следует использовать бинокль, чтобы лучше увидеть это событие.
17 октября: приближение звезды Антарес к полумесяцу
В этот день стоит посмотреть в окно, когда на улице стемнеет, и повернуть свой взгляд на юго-запад. На небе можно будет увидеть растущий полумесяц, который будет освещен только на 10% и будет рядом с собой иметь огромную звезду Антарес. Эта звезда, кстати, самая яркая из созвездия Скорпиона.
Обычно исследователи называют эту звезду "сердцем скорпиона" из-за красного цвета.
18 октября: сияние Земли над Луной
В среду на небе можно будет видеть невероятное сияние Земли над Луной, которое появляется в тот момент, когда солнечный свет от льда и океана планеты отражается на темной стороне Луны.
Сияние Земли — это тусклое свечение полной планеты над полумесяцем. Когда Луна начинает расти, с ночного неба видна полная Земля. В конце концов, она будет освещать лунную поверхность, из-за чего и произойдет земное сияние.
21 октября: метеорный поток Ориониды
Метеорный поток происходит в период с 26 сентября по 22 ноября, но 21 октября станет пиковым днем для него. В ночь с пятницы на субботу до 20 падающих на небе звезд будут вспыхивать там каждый час. Свидетелями этого поразительного события могут стать те, кто живет как в южном, так и северном полушарии.
Метеорный поток Ориониды — это метеорный дождь, в основном вызванный обломками и пылью, которые оставляет внутренняя часть Солнечной системы кометы Галлея.
Напомним, мы писали о том, что ученые выяснили, что солнечная система имела еще одну планету.
Ранее мы рассказывали о том, что ученые с помощью телескопа "Хаббл" обнаружили невероятное явление.
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