Самые красивые небесные явления 16-22 октября — за чем можно наблюдать

Человек, который смотрит на метеорный поток. Фото: Pinterest

Почти каждый день на небе можно увидеть разные невероятные явления, которые просто захватывают дыхание, а на этой неделе произойдут интересные события, на которые стоит обратить внимание. Какие же события можно будет увидеть на небе в период с 16 по 22 октября 2023 года?

Об этом рассказывают на канале EarthSky в YouTube.

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16 октября: растущая Луна

В этот день после заката можно будет наблюдать очень интересное явление на небе. Глядя на юго-запад, есть шанс поймать очень тонкий серп Луны, который будет освещен только на 5%. Но ученые говорят, что для этого следует использовать бинокль, чтобы лучше увидеть это событие.

Растущая Луна на ночном небе. Фото: Pixabay

17 октября: приближение звезды Антарес к полумесяцу

В этот день стоит посмотреть в окно, когда на улице стемнеет, и повернуть свой взгляд на юго-запад. На небе можно будет увидеть растущий полумесяц, который будет освещен только на 10% и будет рядом с собой иметь огромную звезду Антарес. Эта звезда, кстати, самая яркая из созвездия Скорпиона.

Обычно исследователи называют эту звезду "сердцем скорпиона" из-за красного цвета.

Изображение звезды Антарес. Фото: The Planets

18 октября: сияние Земли над Луной

В среду на небе можно будет видеть невероятное сияние Земли над Луной, которое появляется в тот момент, когда солнечный свет от льда и океана планеты отражается на темной стороне Луны.

Сияние Земли — это тусклое свечение полной планеты над полумесяцем. Когда Луна начинает расти, с ночного неба видна полная Земля. В конце концов, она будет освещать лунную поверхность, из-за чего и произойдет земное сияние.

21 октября: метеорный поток Ориониды

Метеорный поток происходит в период с 26 сентября по 22 ноября, но 21 октября станет пиковым днем для него. В ночь с пятницы на субботу до 20 падающих на небе звезд будут вспыхивать там каждый час. Свидетелями этого поразительного события могут стать те, кто живет как в южном, так и северном полушарии.

Метеорный поток Ориониды — это метеорный дождь, в основном вызванный обломками и пылью, которые оставляет внутренняя часть Солнечной системы кометы Галлея.

Напомним, мы писали о том, что ученые выяснили, что солнечная система имела еще одну планету.

Ранее мы рассказывали о том, что ученые с помощью телескопа "Хаббл" обнаружили невероятное явление.

Также мы сообщали о том, какие уникальные явления можно увидеть на небе в октябре.