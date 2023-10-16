Найкрасивіші небесні явища 16-22 жовтня — за чим можна спостерігати

Людина, яка дивиться на метеорний потік. Фото: Pinterest

Майже щодня на небі можна побачити різні неймовірні явища, які просто захоплюють подих, а цього тижня відбудуться дуже цікаві події, на які варто буде звернути увагу. Тож, які події можна буде побачити на небі у період з 16 до 22 жовтня 2023 року?

Про це розповідають на каналі EarthSky в YouTube.

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16 жовтня: зростаючий Місяць

У цей день після заходу сонця можна буде спостерігати дуже цікаве явище на небі. Дивлячись на південний захід, є шанс спіймати дуже тонкий серп Місяця, який буде освітлений тільки на 5%. Але вчені кажуть, що для цього варто використати бінокль, щоб краще побачити цю подію.

Зростаючий Місяць на нічному небі. Фото: Pixabay

17 жовтня: наближення зірки Антарес до півмісяця

У цей день варто поглянути у вікно, коли на вулиці стемніє, та повернути свій погляд на південний захід. На небі можна буде побачити зростаючий півмісяць, який буде освітлений лише на 10% та матиме поруч із собою величезну зірку Антарес. Ця зірка, до речі, є найяскравішою із сузір’я Скорпіона.

Зазвичай дослідники називають цю зірку "серцем скорпіона" через червоний колір.

Зображення зірки Антарес. Фото: The Planets

18 жовтня: сяйво Землі над Місяцем

У середу на небі можна буде бачити неймовірне сяйво Землі над Місяцем, яке з’являється у той момент, коли сонячне світло від льоду й океану планети відбивається на темному боці Місяця.

Сяйво Землі — це тьмяне світіння повної планети над півмісяцем. Коли Місяць починає зростати, з нічного неба видно повну Землю. Зрештою вона буде освітлювати місячну поверхню, через що і відбудеться земне сяйво.

21 жовтня: метеорний потік Оріоніди

Метеорний потік відбувається у період з 26 вересня до 22 листопада, але 21 жовтня стане піковим днем для нього. У ніч з п’ятниці на суботу до 20 зірок, які падатимуть на небі, будуть спалахувати там щогодини. Свідками цієї вражаючої події можуть стати ті, хто живе як у південній, так і у північній півкулі.

Метеорний потік Оріоніди — це метеорний дощ, який, здебільшого, спричинений уламками і пилом, які залишає внутрішня частина Сонячної системи комети Галлея.

Нагадаємо, ми писали про те, що вчені з’ясували, що Сонячна система мала ще одну планету.

Раніше ми розповідали про те, що вчені за допомогою телескопу "Габбл" виявили неймовірне явище.

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