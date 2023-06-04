Впереди несколько дней мощных магнитных бурь: как уберечься
Лето началось с мощных вспышек на Солнце, поэтому чувствительные украинцы в июне будут страдать от сильных магнитных бурь. Так, масштабная магнитная буря будет длиться несколько дней.
Об этом сообщает ТСН.
Когда ждать магнитные бури
Отмечается, что в июне этого года состоится несколько магнитных бурь разной мощности:
- слабые — 7, 16 и 30 июня;
- средние — 10, 28 и 29 июня;
- сильные — 18, 19 и 20 июня.
В периоды магнитных бурь метеозависимые быстро устают, плохо спят и даже могут ощутить головокружение. Кроме этого, наблюдается повышенная нервная и эмоциональная напряженность. Однако люди с устойчивым здоровьем не ощущают ход магнитных бурь.
Как уберечься метеозависимым
К магнитным бурам следует подготовиться заранее. Врачи советуют иметь под рукой лекарство против высокого давления и головных болей.
Кроме того, не перегружайте себя работой, избегайте употребления алкоголя, энергетических напитков и кофе, пейте больше воды. Займитесь физической активностью, в частности, прогулками на свежем воздухе. Улучшить самочувствие может контрастный душ.
Не следует забывать о режиме сна, важно хорошо высыпаться, особенно в дни вспышек на Солнце.
Напомним, что в течение всего июня специалисты прогнозируют сильные магнитные бури, которые могут губительно влиять на человеческое здоровье. В частности, метеозависимым людям следует быть осторожными 18 июня.