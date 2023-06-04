Впереди несколько дней мощных магнитных бурь: как уберечься

Солнце "дотягивается" вспышками до Земли. Фото: Depositphotos

Лето началось с мощных вспышек на Солнце, поэтому чувствительные украинцы в июне будут страдать от сильных магнитных бурь. Так, масштабная магнитная буря будет длиться несколько дней.

Об этом сообщает ТСН.

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Отмечается, что в июне этого года состоится несколько магнитных бурь разной мощности:

слабые — 7, 16 и 30 июня;

средние — 10, 28 и 29 июня;

сильные — 18, 19 и 20 июня.

В периоды магнитных бурь метеозависимые быстро устают, плохо спят и даже могут ощутить головокружение. Кроме этого, наблюдается повышенная нервная и эмоциональная напряженность. Однако люди с устойчивым здоровьем не ощущают ход магнитных бурь.

Как уберечься метеозависимым

К магнитным бурам следует подготовиться заранее. Врачи советуют иметь под рукой лекарство против высокого давления и головных болей.

Кроме того, не перегружайте себя работой, избегайте употребления алкоголя, энергетических напитков и кофе, пейте больше воды. Займитесь физической активностью, в частности, прогулками на свежем воздухе. Улучшить самочувствие может контрастный душ.

Не следует забывать о режиме сна, важно хорошо высыпаться, особенно в дни вспышек на Солнце.

Напомним, что в течение всего июня специалисты прогнозируют сильные магнитные бури, которые могут губительно влиять на человеческое здоровье. В частности, метеозависимым людям следует быть осторожными 18 июня.