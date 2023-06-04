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Попереду кілька днів потужних магнітних бур: як вберегтися

4 червня 2023 05:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Попереду кілька днів потужних магнітних бур: як вберегтися
Сонце "дотягується" спалахами до Землі. Фото: Depositphotos
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Літо розпочалося з потужних спалахів на Сонці, тому чутливі українці в червні потерпатимуть від сильних магнітних бур. Так, масштабна магнітна буря триватиме упродовж кількох днів.

Про це повідомляє ТСН.

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Коли очікувати магнітні бурі

Зазначається, що в червні цьогоріч відбудеться кілька магнітних бур різної потужності:

  • слабкі — 7, 16 та 30 червня;
  • середні — 10, 28 та 29 червня;
  • сильні — 18, 19 та 20 червня.

У періоди магнітних бур метеозалежні швидко втомлюються, погано сплять та навіть можуть відчути запаморочення. Крім цього, спостерігається підвищена нервова й емоційна напруженість. Однак люди зі стійким здоров'ям не відчувають перебіг магнітних бур.

Як вберегтися метеозалежним

До магнітних бур варто підготуватися завчасно. Лікарі радять мати під рукою ліки проти високого тиску та головного болю. 

Крім того, не перевантажуйте себе роботою, уникайте вживання алкоголю, енергетичних напоїв та кави, пийте більше води. Займіться фізичною активністю, зокрема прогулянками на свіжому повітрі. Покращити самопочуття також може контрастний душ.

Не слід забувати про режим сну, важливо добре висипатися, особливо в дні спалахів на Сонці.

Нагадаємо, що протягом всього червня фахівці прогнозують сильні магнітні бурі, які можуть згубно впливати на людське здоровʼя. Зокрема, метеозалежним людям слід бути обережними 18 червня.

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