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Потужна магнітна буря в червні може серйозно "підірвати" здоровʼя

3 червня 2023 06:02
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Потужна магнітна буря в червні може серйозно "підірвати" здоровʼя
Ілюстративне зображення магнітної бурі та її впливу на людину. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Протягом всього червня фахівці прогнозують сильні магнітні бурі, які можуть згубно впливати на людське здоровʼя. Зокрема, метеозалежним людям слід бути обережними 18 червня.

Про це повідомляє сайт відстеження космічної погоди Spaceweather.

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Найсильніша магнітна буря червня

Науковці стверджують, що 18 червня очікується найсильніша магнітна буря цього місяця.

Зазначається, що її спричинить потік сонячного вітру, якого викинуло парою дір на Сонці. До того ж, дослідники повідомляють про чергове космічне явище: на Сонці зʼявилась нова пляма. Це стало відомо 31 травня, коли відбувся спалах класу М4.

Внаслідок спалаху стався викид ультрафіолетового випромінювання , це іонізувало атмосферу Землі та призвело короткострокового відключення радіозв'язку над Тихим океаном.

Пляма AR3323 продовжує свій ріст, очікується, що це може спричинити нові спалахи на Сонці.

Як магнітні бурі впливають на здоровʼя

Магнітні бурі — це збурення магнітного поля Землі, які викликані спалахами на Сонці. Це може негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також людське здоров'я.

Одна категорія людей взагалі може не відчувати це природне явище на собі, у той час, як інші жителі планети не можуть підвестися з ліжка.

Фахівці говорять про такі симптоми, які може відчувати людина:

  • головний біль;
  • запаморочення;
  • нудота і блювота;
  • підвищений або знижений тиск;
  • біль у м'язах і суглобах;
  • слабкість і стомлюваність;
  • сонливість або безсоння;
  • нервозність і дратівливість;
  • загострення хронічних захворювань.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співробітники Сонячних лабораторій постійно спостерігають за станом Сонця і попереджають про можливі магнітні бурі на Землі. У червні очікується перша така буря, яка розпочнеться вже на початку місяця.

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