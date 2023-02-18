Ученые нашли новую галактику – она похожа на Млечный Путь

Астрономы нашли новую галактику, она очень похожа на Млечный Путь
С помощью космического телескопа Джеймс Вебб (JWST) астрономы обнаружили галактику, очень похожую на Млечный Путь на ранних этапах эволюции. Ее решили назвать Бенгальский Огонь, потому что вокруг нее заметили почти двадцать блестящих шарообразных скоплений.
Об этом пишет Science Alert.
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Подробности
Снимки "Джеймса Уэбба" свидетельствуют, что Бенгальский Огонь существовал, когда Вселенной было всего четыре миллиарда лет. Это значит, что эта галактика, как и Млечный Путь, начала формироваться очень давно.
Если Бенгальский Огонь повторит судьбу Млечного Пути, то есть будет поглощать другие галактики, то примерно за девять миллиардов лет он может стать очень похожим на нашу галактику. Это открытие поможет астрономам понять, как когда-то развивался Млечный Путь.
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