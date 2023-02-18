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Астрономы нашли новую галактику, она очень похожа на Млечный Путь

18 февраля 2023 15:27
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Ученые нашли новую галактику – она похожа на Млечный Путь
Эта галактика, как и Млечный Путь, начала формироваться очень давно
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

С помощью космического телескопа Джеймс Вебб (JWST) астрономы обнаружили галактику, очень похожую на Млечный Путь на ранних этапах эволюции. Ее решили назвать Бенгальский Огонь, потому что вокруг нее заметили почти двадцать блестящих шарообразных скоплений.

Об этом пишет Science Alert.

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Подробности

Снимки "Джеймса Уэбба" свидетельствуют, что Бенгальский Огонь существовал, когда Вселенной было всего четыре миллиарда лет. Это значит, что эта галактика, как и Млечный Путь, начала формироваться очень давно.

Если Бенгальский Огонь повторит судьбу Млечного Пути, то есть будет поглощать другие галактики, то примерно за девять миллиардов лет он может стать очень похожим на нашу галактику. Это открытие поможет астрономам понять, как когда-то развивался Млечный Путь.

Напомним, украинские ученые из Национальной академии заявили, что часто замечают над Киевом и областью неопознанные летучие объекты. Их природа непонятна, а количество и группы скопления довольно велики.

Компания Rolls-Royce показала рендер ядерного реактора, который должен обеспечить энергией базу на Луне или Марсе. Кроме того, такой двигатель должен также применяться и в космических кораблях.

 

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