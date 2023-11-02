Полнолуние, яркий Юпитер, звездопад Леониды в ноябре 2023 — когда наблюдать

Женщина наблюдает за интересными небесными явлениями в телескоп. Фото: Getty Images

Одним из хороших месяцев для наблюдения за разными интересными астрономическими явлениями является последний месяц осени. В этом году ноябрь подарит немало уникальных и зрелищных событий, в частности, в ночном небе можно будет наблюдать возвращение Ориона, звездопад Леониды, соединение планеты Венеры и Луны.

Подробно обо всех явлениях ноября, когда и где их наблюдать, рассказало издание Forbes.

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Возвращение Ориона в ноябре

Символом ночного зимнего неба в северном полушарии Земли считают созвездие Ориона, в частности, Пояс Ориона. Начиная с ноября, если посмотреть на восход через 2 часа после захода Солнца, снова можно наблюдать три звезды, составляющие Пояс Ориона.

Кстати, они называются Минтака, Альнилам и Альнитак. По обе стороны от этих звезд будет виден красный сверхгигант Бетельгейзе и голубой сверхгигант Ригель.

Благодаря удачному расположению на небесной сфере Пояс Ориона виден с любой точки земного шара.

Пояс Ориона. Фото: CC BY-SA 3.0, Мартин Мутти

Когда наблюдать яркий Юпитер

Именно в ноябре наступает лучшее время, чтобы увидеть пятую планету Солнечной системы даже невооруженным глазом.

Увидеть очень яркий Юпитер на небе можно будет в четверг и пятницу, 2 и 3 ноября. Лучшее время для наблюдения — ближе к полуночи. Для улучшения обзора лучше возьмите бинокль или по возможности небольшой телескоп.

В настоящее время планета будет находиться в так называемом противостоянии. То есть Земля будет находиться между газовым гигантом и Солнцем и огромная планета будет полностью освещена солнечным светом, если смотреть с Земли.

Яркий Юпитер. Фото: Vito Technology, Inc.

"Соединение" Луны и Венеры — когда ждать в ноябре

Конечно, Луна и Венера не будут сливаться в одно целое буквально. Это астрономическое событие просто обман перспективы, оптическая иллюзия. В этот период планета и Луна находятся визуально рядом друг с другом, хотя на самом деле их разделяет большое расстояние.

За интересным явлением можно будет наблюдать в четверг, 9 ноября, на востоке можно увидеть, как рядом с Венерой появляется всего-навсего 15% освещенной части Луны в виде полумесяца. В это время Венера будет очень яркой.

Перед восходом Солнца, в четверг, 9 ноября, на востоке можно увидеть, как рядом с Венерой появляется всего-навсего 15% освещенной части Луны в виде полумесяца. В то же время Венера будет очень яркой.

Удивительное небесное явление. Фото: Vito Technology, Inc.

Когда наблюдать волшебный полумесяц в ноябре 2023 года

В среду, четверг и пятницу, с 15 по 17 ноября, на юго-западе в ночном небе после заката можно увидеть Луну, которая будет освещена лишь частично и будет выглядеть полумесяца.

15 ноября только 7% Луны будет освещено солнечным светом, 16 ноября — 14%, а 17 ноября — 23%.

Этой же ночью появится так называемое "сияние да Винчи", когда на темной стороне Луны можно увидеть солнечный свет, отраженный от Земли обратно на лунную поверхность.

Сияние да Винчи так называется благодаря легендарному художнику Леонарду да Винчи, который и описал такой феномен еще в 16 веке. Во время явления только 5% видимой части спутника нашей планеты освещено Солнцем.

Напомним, явление можно будет наблюдать в течение нескольких вечеров подряд.

Волшебный полумесяц в звездном небе. Фото: depositphotos.com

Когда наблюдать пик метеорного потока Леониды в ноябре 2023 года

В пятницу и субботу, 17 и 18 ноября "звезды начнут падать" с ночного неба. То есть наступит пик метеорного потока Леониды. За небом можно будет начинать смотреть во время вечерней прогулки. Лучше всего соблюдать общие правила наблюдения за небесами — найти темное место, без лишнего городского света, и занять удобное положение.

Леониды получили свое название от латинского названия созвездия Льва, в котором расположен радиант метеорного потока (мысленная точка на небесной сфере, в которой пересекаются обратные удлинения траекторий метеоров).

Метеоритный поток представляет собой обломки 55P/Темпеля-Туттля и считается одним из сильнейших метеорных потоков. Когда метеориты из этого потока пронизывают атмосферу Земли, они оставляют за собой, когда сгорают, яркие полосы.

Пик метеорного потока. Фото: NASA

Когда состоится "сближение" Юпитера и Луны в ноябре 2023 года

В пятницу и субботу, 24 и 25 ноября, после захода Солнца, на востоке можно будет увидеть Луну, которая будет освещена светом Солнца на 93%. В пятницу он будет находиться прямо над Юпитером, который все еще будет ярким после противостояния.

25 ноября Луна будет светить еще ярче, но в этот раз она будет находиться ниже Юпитера.

Юпитер (левый верхний угол) и его спутник. Арт-концепт: NASA/ESA

Когда полнолуние в ноябре 2023 года

Полнолуние в ноябре 2023 года наступит в понедельник, 27 числа, в 11:16 по киевскому времени. Хотя это и не будет супермесяц, но полная Луна, которая появляется ежемесячно, представляет собой одно из самых красивых астрономических событий, за которым интересно созерцать каждый раз.

Полнолуние в ноябре. Фото: depositphotos.com

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