Місія NASА готує політ до астероїда "Психея": коли старт

Космічний корабель Psyche обробляється в чистій кімнаті перед стартом. Фото: NASА

Вже за тиждень відбудеться запуск місії NASА до астероїда "Психея". 5 жовтня ракетоносій Falcon Heavy туди має доправити корабель NASА Psyche.

Про це пише видання Space.com.

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Повідомляється, що старт місії запланували на 5 жовтня з Космічного центру ім. Кеннеді у Флориді. Перед запланованим стартом космічний корабель зараз проходить остаточну підготовку.

Науковці зауважують, що "Психея" попрямує до однойменного астероїда — металевого об'єкта завширшки 280 км у головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Очікується, що він прибуде до місця призначення у 2029 році.

"Я з нетерпінням чекаю побачити ці перші зображення. Вони будуть вражаючими, коли ми нарешті побачимо, як виглядає цей металевий астероїд зблизька", — сказала директор відділу планетарних наук NASA Лорі Глейз.

Нагадаємо, апарат NASA Parker Solar Probe вперше за всю історію космічних спостережень зняв на камеру потужний корональний викид маси (КВМ), який стався 2022 року. Зонд пройшов прямо через виверження і витримав натиск.