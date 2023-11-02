Повня, яскравий Юпітер, зорепад Леоніди у листопаді 2023 — коли спостерігати

Жінка спостерігає за цікавими небесними явищами у телескоп. Фото: Getty Images

Одним з гарних місяців для спостереження за різними цікавими астрономічними явищами є останній місяць осені. Цього року листопад подарує чимало унікальних та видовищних подій, зокрема у нічному небі можна буде спостерігати повернення Оріона, зорепад Леоніди, з'єднання планети Венери та Місяця.

Детально про всі явища листопада, коли та де їх спостерігати, розповіло видання Forbes.

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Повернення Оріона у листопаді

Символом нічного зимового неба в північній півкулі Землі вважають сузір'я Оріона, зокрема Пояс Оріона. Починаючи з листопада, якщо подивитися на схід через 2 години після заходу Сонця, знову можна спостерігати три зірки, які складають Пояс Оріона.

До речі, вони мають назву Мінтака, Альнілам і Альнітак. По обидва боки від цих зірок буде видно червоний надгігант Бетельгейзе і блакитний надгігант Рігель.

Завдяки вдалому розташуванню на небесній сфері Пояс Оріона помітний з будь-якої точки земної кулі.

Пояс Оріона. Фото: CC BY-SA 3.0, Мартін Мутті

Коли спостерігати яскравий Юпітер

Саме в листопаді настає найкращий час для того, щоб побачити п'яту планету Сонячної системи навіть неозброєним оком.

Побачити дуже яскравий Юпітер на небі можна буде в четвер і п'ятницю, 2 і 3 листопада. Найкращий час для спостереження — ближче до опівночі. Для поліпшення огляду краще візьміть бінокль або, за можливості, невеликий телескоп.

У цей час планета перебуватиме в так званому протистоянні. Тобто Земля перебуватиме точно між газовим гігантом і Сонцем і величезна планета буде повністю освітлена сонячним світлом, якщо дивитися із Землі.

Яскравий Юпітер. Фото: Vito Technology, Inc.

З'єднання Місяця і Венери — коли чекати у листопаді

Звичайно, Місяць і Венера не будуть зливатися в одне ціле буквально. Ця астрономічна подія просто обман перспективи, оптична ілюзія. У цей період планета і Місяць перебувають візуально поруч одна з одною, хоча насправді їх розділяє велика відстань.

За цікавим явищем можна буде спостерігати у четвер, 9 листопада, на сході можна побачити, як поруч із Венерою з'являється всього лише 15% освітленої частини Місяця у вигляді півмісяця. У цей же час Венера буде дуже яскравою.

Перед сходом Сонця, у четвер, 9 листопада, на сході можна побачити, як поруч із Венерою з'являється всього лише 15% освітленої частини Місяця у вигляді півмісяця. В той самий час Венера буде дуже яскравою.

Дивовижне небесне явище. Фото: Vito Technology, Inc.

Коли спостерігати чарівний півмісяць у листопаді 2023

У середу, четвер і п'ятницю, з 15 до 17 листопада, на південному заході в нічному небі після заходу сонця можна побачити Місяць, який буде освітлений лише частково і матиме вигляд півмісяця.

15 листопада лише 7% Місяця буде освітлено сонячним світлом, 16 листопада — 14%, а 17 листопада — 23%.

Цієї ж ночі з'явиться так зване "сяйво да Вінчі", коли на темній стороні Місяця можна побачити сонячне світло, відбите від Землі назад на місячну поверхню.

Сяйво да Вінчі має таку назву завдяки легендарному митцю Леонард да Вінчі, який і описав такий феномен ще у 16 столітті. Під час явища лише 5% видимої частини супутника нашої планети освітлено Сонцем.

Нагадаємо, явище можна буде спостерігати протягом кількох вечорів поспіль.

Чарівний півмісяць у зоряному небі. Фото: depositphotos.com

Коли спостерігати пік метеорного потоку Леоніди у листопаді 2023 року

У п'ятницю і суботу, 17 і 18 листопада "зірки почнуть падати" з нічного неба. Тобто настане пік метеорного потоку Леоніди. За небом можна буде починати спостерігати під час вечірньої прогулянки. Найкраще дотримуватися загальних правил спостереження за небесами — знайти темне місце, без зайвого міського світла, і зайняти зручне положення.

Леоніди отримали свою назву від латинської назви сузір'я Лева, у якому розташований радіант метеорного потоку (уявна точка на небесній сфері, у якій перетинаються зворотні подовження траєкторій метеорів).

Метеоритний потік являє собою уламки 55P/Темпеля — Туттля і вважається одним із найсильніших метеорних потоків. Коли метеорити з цього потоку пронизують атмосферу Землі, то вони залишають за собою, коли згорають, яскраві смуги.

Пік метеорного потоку. Фото: NASA

Коли відбудеться "зближення" Юпітера і Місяця у листопаді 2023 року

У п'ятницю і суботу, 24 і 25 листопада, після заходу Сонця, на сході можна буде побачити Місяць, який буде освітлений світлом Сонця на 93%. У п'ятницю він перебуватиме прямо над Юпітером, який буде все ще яскравим після протистояння.

25 листопада Місяць світитиме ще яскравіше, але цього разу він перебуватиме нижче Юпітера.

Юпітер (лівий верхній кут) і його супутник. Арт-концепт: NASA/ESA

Коли повня у листопаді 2023 року

Повня у листопаді 2023 року настане у понеділок, 27 числа, об 11:16 за київським часом. Хоча це і не буде супермісяць, але повний Місяць, який з'являється щомісяця, являє собою одну з найкрасивіших астрономічних подій, за якою цікаво споглядати щоразу.

Повня у листопаді. Фото: depositphotos.com

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