На Меркурии может скрываться внеземная жизнь — что нашли ученые

Внеземная жизнь на Меркурии. Коллаж: Новини.LIVE

Одна из сверхсложных, но от этого не менее интересных задач, встающих перед наукой — поиски внеземной жизни. Ученые ищут живые организмы как в Солнечной системе, так и далеко за ее пределами. А недавнее исследование привело к действительно неожиданному открытию, ведь благоприятные условия для существования некоторых экстремальных форм жизни нашли не где-нибудь, а на ближайшей к Солнцу планете — Меркурии. Конечно, исследователи не надеются познакомиться с гуманоидами, но то, что может там прятаться тоже впечатляет.

Так, сенсационное открытие удалось совершить команде ученых из Института планетарных исследований, об этом пишет издание Daily Mail.

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Что исследовали учёные?

Специалисты изучали геологию северного полюса Меркурия. Для этого они использовали изображения, сделанные с помощью зонда NASA Messenger.

Что удалось обнаружить исследователям?

Им удалось обнаружить доказательства, что когда-то через кратеры Радитлади и Эминеску протекали соляные ледники.

Области с солевыми ледниками на Меркурии. Фото: NASA

Это заставило их задуматься, что под поверхностью Меркурия могут до сих пор существовать подземные области с соляными ледниками, которые в свою очередь могут быть более гостеприимными для живых организмов, чем суровая поверхность планеты.

Ведь схожие условия, по их словам, есть и на Земле, и в схожих местах можно отыскать живые организмы.

Известно, что кратеры Меркурия усеяны странными ямами и впадинами, которые, по словам одной из авторов исследования Деборы Доминг, "давно сбивают с толку ученых-планетологов".

Результаты новой работы предполагают, что эти ямы могли образоваться, когда соляные ледники испарились под влиянием сильной жары на Меркурии, оставляя полости.

Чем ледники на Меркурии отличаются от земных и как в них может существовать жизнь?

Конечно, ледники, найденные на Меркурии, имеют мало что общего с существующими на Земле. Так, они состоят из солей, основой которых являются летучие соединения, такие как вода, азот и углекислый газ.

Когда в прошлом Меркурий столкнулся с каким-то космическим объектом, то это нарушило внешний слой покрывающей планету базальтовой породы и позволило данным летучим соединениям вытечь из земли и образовать ледники.

Поскольку Меркурий — наиболее близко расположенная к Солнцу планета, дневные температуры достигают 430°C. А это значит, что эти летучие химические вещества с тех пор улетучились.

На этой диаграмме показано, как могли образоваться соляные ледники после того, как богатый летучими веществами слой под базальтовой поверхностью планеты подвергся сильному солнечному теплу:

Диаграмма, демонстрирующая возможный путь образования соляных ледников. Фото: Алексис Родригес

"Наши модели убедительно подтверждают, что потоки соли, вероятно, образовали эти ледники и что после их размещения они хранили летучие вещества более 1 млрд лет", — рассказал ведущий автор исследования доктор Алексис Родригес.

Это значит, что под поверхностью Меркурия, по всей вероятности, находится огромный слой соли, надежно защищенный от солнечного тепла. Он наполнен летучими соединениями, которые могут поддерживать жизнь.

Ученые сравнили кратеры Меркурия с геологическими особенностями, найденными на Земле, смещение в Холбек-Холле, Скарборо. Фото: NASA

По словам Родригеса, в такой среде обитают живые организмы на Земле. К примеру, схожие условия можно найти в пустыне Атакама в Чили.

"Это революционное открытие ледников Меркурия расширяет наше понимание параметров окружающей среды, которые могут поддерживать жизнь, добавляя жизненно важное измерение в наши исследования астробиологии, которые также касаются потенциальной жизнедеятельности экзопланет, подобных Меркурию", — пояснил доктор Родригес.

Как на Меркурии мог образоваться этот богатый летучими веществами слой?

Пока у ученых нет окончательного ответа. Доктор Родригес предполагает, что его формирование могло повлиять падение на поверхность планеты горячей первичной атмосферы. Другое решение, предложенное доктором Домин, состоит в том, что плотный соленый пар вытекает из вулканических недр планеты и временно оседает в лужах, прежде чем испариться.

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