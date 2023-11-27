Вчені підрахували, скільки ще нам чекати першого контакту з інопланетянами

Контакт інопланетних цивілізацій із землянами. Фото: stock.adobe.com

Століттями людство намагалося розгадати парадокс Фермі, який ставить найголовніше питання — чому ми все ще не вийшли на контакт з розвиненими позаземними цивілізаціями, якщо ми не одні у Всесвіті. Багато вчених намагалися знайти правильну відповідь, було висунуто чимало приголомшливих і навіть тривожних теорій.

У даному ж дослідженні, опублікованому в науковому журналі The Astrophysical Journal, науковці з Пекінського педагогічного університету дали нові сміливі відповіді, чому ми досі не "познайомилися" з прибульцями та скільки потрібно часу, щоб це сталося. Пише IFLScience.

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Так дослідники Венцзі Сонг і Хе Гао оцінили кількість позаземних розумних цивілізацій (англ. Communication with extraterrestrial intelligence — CETI), що спілкуються (встановлюють зв'язок), використовуючи два параметри:

Ймовірність появи життя на планеті земної групи. Стадія еволюції зірки-господаря планети, на якій народиться CETI.

Так, вчені створили 9 можливих сценаріїв, у яких CETI були або рідкісними, або поширеними. Якщо CETI рідкісні, близько 110 по всьому Чумацькому Шляху, то для першої взаємодії цивілізаціям потрібно вижити, як мінімум, 400 тис. років, перш ніж відправлений сигнал досягне своєї мети.

Більш позитивний сценарій, у якому CETI поширене явище і де по всьому Чумацькому Шляху розкидано близько 43 тис. CETI. Тоді для спілкування цивілізаціям доведеться почекати не менше 2 000 років.

Контакт людини з прибульцями. Фото: shutterstock.com

Таким чином автори дослідження стверджують, що причина, через яку людство все ще не отримало свій "перший космічний привіт", полягає в тому, що наш час просто ще не настав.

Ба більше, вчені припускають, що тривалість життя цивілізацій, імовірно, є самообмежувальною — ефект також відомий, як аргумент Судного дня.

Це означає, що тривалість життя цивілізації може бути обмежена безліччю чинників, зокрема:

проблеми народонаселення;

ядерне знищення;

раптова зміна клімату;

комети-вигнанці;

екологічні зміни та інше.

"Якщо аргумент Судного дня правильний, то в деяких песимістичних ситуаціях люди можуть не отримувати жодних сигналів від інших CETI до вимирання", — кажуть автори дослідження.

Команда також зазначає, що наразі наші пошуки інших цивілізацій є вельми обмеженими і, на жаль, вони можуть залишатися такими ще досить тривалий час.

Водночас якби інші CETI шукали нас, їм довелося б перебувати в дуже маленькій області Чумацького Шляху, щоб дійсно виявити деякі сигнали Землі.

Утім, вчені визнають, існує величезна невизначеність у цих імовірностях, а тому в людства все ще є шанс рано чи пізно зв'язатися з іншими розумними інопланетними цивілізаціями. Якщо вони не захочуть зробити це першими.

Раніше ми розповідали про вченого, який відправляє свою ДНК на Місяць у надії, що прибульці створять армію його клонів.

Нагадаємо, ми писали, коли люди вперше замислилися про НЛО.

Також ми публікували інформацію про те, що випромінювання з мобільних веж на Землі може допомогти інопланетянам знайти людей.