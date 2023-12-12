На Меркурії може ховатися позаземне життя — що знайшли вчені

Позаземне життя на Меркурії. Колаж: Новини.LIVE

Одна з надскладних, але від цього не менш цікавих, задач, яка постає перед наукою — пошуки позаземного життя. Вчені шукають живі організми як у Сонячній системі, так і далеко за її межами. А нещодавнє дослідження привело до дійсно несподіваного відкриття, адже сприятливі умови для існування деяких екстремальних форм життя знайшли не де інде, а на найближчій до Сонця планеті — Меркурії. Звичайно, дослідники не сподіваються познайомитися з гуманоїдами, але те, що може там ховатися теж вражає.

Так, сенсаційне відкриття вдалося зробити команді науковців з інституту планетарних досліджень, про це пише видання Daily Mail.

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Що досліджували вчені?

Фахівці вивчали геологію північного полюса Меркурія. Для цього вони використовували зображення, зроблені за допомогою зонду NASA Messenger.

Що вдалося знайти дослідникам?

Їм вдалося виявити докази, що колись через кратери Радітладі та Емінеску протікали соляні льодовики.

Області з сольовими льодовиками на Меркурії. Фото: NASA

Це змусило їх задуматися, що під поверхнею Меркурія можуть і досі існувати підземні області з соляними льодовиками, які у свою чергу можуть бути досить гостинними для живих організмів, ніж сувора поверхня планети.

Адже схожі умови, за їхніми словами, існують і на Землі, і у подібних місцях можна знайти живі організми.

Відомо, що кратери Меркурія усіяні дивними ямами та западинами, які, за словами одної з авторів дослідження Дебори Домінг, "давно збивають з пантелику вчених-планетологів".

Результати нової роботи припускають, що ці ями могли утворитись, коли соляні льодовики випарувалися під впливом сильної спеки на Меркурії, залишаючи натомість порожнини.

Чим льодовики на Меркурії відрізняються від земних та як у них може існувати життя?

Звичайно, льодовики, знайдені на Меркурії мають мало що спільного з тими, які існують на Землі. Так, вони складаються з солей, основою яких є леткі сполуки, такі як вода, азот та вуглекислий газ.

Коли у минулому Меркурій зіткнувся із якимось космічним об'єктом, то це порушило зовнішній шар базальтової породи, що вкриває планету, і дозволило даним летким сполукам витекти з землі й утворити льодовики.

Оскільки Меркурій — найближче розташована до Сонця планета, денні температури тут досягають 430°C. А це означає, що ці леткі хімічні речовини з того часу випарувалися.

На цій діаграмі показано, як могли утворитися соляні льодовики після того, як багатий летючими речовинами шар під базальтовою поверхнею планети піддався сильному сонячному теплу:

Діаграма, яка демонструє можливий шлях утворення соляних льодовиків. Фото: Алексіс Родрігес

"Наші моделі переконливо підтверджують, що потоки солі, ймовірно, утворили ці льодовики й що після їх розміщення вони зберігали летючі речовини понад 1 млрд років", — розповів провідний автор дослідження доктор Алексіс Родрігес.

Це означає, що під поверхнею Меркурія, ймовірно, знаходиться величезний шар солі, надійно захищений від сонячного тепла. Він наповнений леткими сполуками, які можуть підтримувати життя.

Вчені порівняли кратери Меркурія з геологічними особливостями, знайденими на Землі, зсув у Холбек-Холлі, Скарборо. Фото: NASA

За словами Родрігеса, у такому середовищі живуть живі організми на Землі. До прикладу, схожі умови можна знайти у пустелі Атакама в Чилі.

"Це революційне відкриття льодовиків Меркурія розширює наше розуміння параметрів навколишнього середовища, які можуть підтримувати життя, додаючи життєво важливий вимір у наші дослідження астробіології, які також стосуються потенційної життєдіяльності екзопланет, подібних до Меркурія", — пояснив доктор Родрігес.

Як на Меркурії міг утворитися цей багатий на леткі речовини шар?

Поки що вчені не мають остаточної відповіді. Доктор Родрігес припускає, що на його формування могло вплинути падіння на поверхню планети гарячої первинної атмосфери. Інше рішення, запропоноване доктором Домін, полягає в тому, що щільна солона пара витікає з вулканічних надр планети й тимчасово осідає в калюжах, перш ніж випаруватися.

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