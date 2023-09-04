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Рекордная скорость: SpaceX запустила 13 спутников для Космических сил США

4 сентября 2023 15:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Рекордная скорость: SpaceX запустила 13 спутников для Космических сил США
Ракета SpaceX Falcon 9 запускает 13 спутников на орбиту Агентства космического развития Космических сил США. Фото: SpaceX
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Компании SpaceX удалось запустить на орбиту еще 13 военных спутников для Космических сил США. Произошло это после двух дней задержки, где был установлен собственный рекорд скорости полета.

Об этом пишет Space.com.

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Как это происходило

В субботу, 2 сентября, из авиабазы Ванденберг в Калифорнии вылетела ракета Falcon-9 с 13 спутниками для Агентства космических исследований (SDA) Космических сил. Затем ускоритель первой ступени вернулся на авиабазу.

"Этот запуск стал 61-м запуском SpaceX в 2023 году, достигнув прошлогоднего годового рекорда, а к концу этого года осталось еще четыре месяца", — отметил инженер по надежности авионики SpaceX Захари Луппен.

Перенос события

Сначала американская компания пыталась запустить миссию Tranche 0 31 августа, однако этого не произошло из-за реакции одного из девяти двигателей на первой ступени Falcon-9.

Вторая попытка, которая должна была состояться 1 сентября, тоже была отменена за 12 минут до старта из-за проблемы с клапаном в наземном оборудовании.

Цель второй миссии SpaceX

Эта вторая миссия SpaceX была предпринята для поддержки проекта Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA). Компания занимается созданием демонстрационного созвездия, которое будет состоять из 28 спутников. Таким образом, будет обеспечена "глобальная военная связь и возможности предупреждения, индикации и отслеживания ракет".

Напомним, у компании SpaceX состоялся своеобразный рекорд. Общее количество спутников Starlink, запущенных в космос, превысило 5000.

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