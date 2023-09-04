Рекордна швидкість: SpaceX запустила 13 супутників для Космічних сил США

Ракета SpaceX Falcon 9 запускає 13 супутників на орбіту для Агентства космічного розвитку Космічних сил США. Фото: SpaceX

Компанії SpaceX вдалося запустити на орбіту ще 13 військових супутників для Космічних сил США. Сталося це після двох днів затримки, де було встановлено власний рекорд швидкості польоту.

Про це пише Space.com.

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Як це відбувалося

У суботу, 2 вересня, з авіабази Ванденберг у Каліфорнії вилетіла ракета Falcon-9 із 13 супутниками для Агентства космічних досліджень (SDA) Космічних сил. Потім прискорювач першого ступеня повернувся на авіабазу.

"Цей запуск став 61-м запуском SpaceX у 2023 році, досягнувши торішнього річного рекорду, а до кінця цього року залишилося ще чотири місяці", — зауважив інженер з надійності авіоніки SpaceX Захарі Луппен.

Перенесення події

Спершу американська компанія намагалася запустити місію Tranche 0 31 серпня, проте цього не сталося через реакцію одного з дев’яти двигунів на першому ступені Falcon-9.

Друга спроба, яка мала відбутися 1 вересня, теж була скасована за 12 хвилин до старту через проблему з клапаном у наземному обладнанні.

Мета другої місії SpaceX

Ця друга місія SpaceX була зроблена для підтримки проєкту Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA). Компанія займається створенням демонстраційного сузір'я, яке буде складатися з 28 супутників. Таким чином буде забезпечено "глобальний військовий зв'язок та можливості попередження, індикації та відстеження ракет".

Нагадаємо, у компанії SpaceX стався своєрідний рекорд. Загальна кількість супутників Starlink, запущених у космос, перевищила 5000.