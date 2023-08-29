Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Космос arrow Рекорд SpaceX: компанія запустила на орбіту понад 5000 Starlink arrow

Рекорд SpaceX: компанія запустила на орбіту понад 5000 Starlink

29 серпня 2023 01:43
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Рекорд SpaceX: компанія запустила на орбіту понад 5000 Starlink
Ракета SpaceX Falcon 9 стартувала з 21 супутником Starlink із станції космічних сил на мисі Канаверал 24.08.23. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У компанії SpaceX своєрідний рекорд. Загальна кількість супутників Starlink, запущених у космос, перевищила 5000. 

Про це повідомляє Mediasat у Telegram.

Читайте також:

Рекорд SpaceX

Якщо говорити конкретніше, то за останні роки компанією SpaceX було запущено 5005 космічних апаратів. З них 4661 наразі перебуває на навколоземній орбіті, а експлуатується — 3936 супутників.

Експерти визнають, що сформоване угруповання Starlink вже є значним досягненням. Однак компанія SpaceX зупинятись на цьому не збирається.

Компанія отримала дозвіл на виведення в космос 12 тисяч телекомунікаційних супутників, а її довгострокова мета полягає у створенні угруповання з 30 тисяч апаратів.

Нагадаємо, новий приватний посадковий модуль планують запустити на Місяць у листопаді поточного року. Про це заявляють у компанії Intuitive Machines, що позиціонує себе як перше приватне підприємство, яке безпечно здійснить посадку на Місяць. 

Проте дата запуску ракети SpaceX Falcon 9 залежить від щільного графіка космічного центру NASA імені Кеннеді.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

None

Головні новини 28 серпня: просування ЗСУ, "очі" ГУР у Криму, самогубство полковника СБУ

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз