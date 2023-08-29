Рекорд SpaceX: компанія запустила на орбіту понад 5000 Starlink

Ракета SpaceX Falcon 9 стартувала з 21 супутником Starlink із станції космічних сил на мисі Канаверал 24.08.23. Фото: REUTERS

У компанії SpaceX своєрідний рекорд. Загальна кількість супутників Starlink, запущених у космос, перевищила 5000.

Про це повідомляє Mediasat у Telegram.

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Рекорд SpaceX

Якщо говорити конкретніше, то за останні роки компанією SpaceX було запущено 5005 космічних апаратів. З них 4661 наразі перебуває на навколоземній орбіті, а експлуатується — 3936 супутників.

Експерти визнають, що сформоване угруповання Starlink вже є значним досягненням. Однак компанія SpaceX зупинятись на цьому не збирається.

Компанія отримала дозвіл на виведення в космос 12 тисяч телекомунікаційних супутників, а її довгострокова мета полягає у створенні угруповання з 30 тисяч апаратів.

Нагадаємо, новий приватний посадковий модуль планують запустити на Місяць у листопаді поточного року. Про це заявляють у компанії Intuitive Machines, що позиціонує себе як перше приватне підприємство, яке безпечно здійснить посадку на Місяць.

Проте дата запуску ракети SpaceX Falcon 9 залежить від щільного графіка космічного центру NASA імені Кеннеді.