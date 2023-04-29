Рентген Солнца: ученые предложили новый метод исследования звезды изнутри

Вспышки на Солнце. Иллюстративное фото: freepik.com

Исследование показало, что гравитационные волны имеют много схожего со световыми волнами, с отличием — большинство объектов прозрачны для гравитационных волн, они просто проходят мимо них. Это означает, что гравитационные волны позволяют ученым исследовать космические объекты, подобно тому, как рентгеновское излучение позволяет изучать человека.

Об этом сообщает ScienceAlert.

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Недавнее исследование показало, что гравитационные волны могут быть использованы для исследования внутренней поверхности Солнца. Солнце настолько невероятно горячее и плотное, что свет не может проникнуть через него. Даже свету, производимому в ядре Солнца, требуется более 100 тыс. лет, чтобы достичь его поверхности.

В исследовании команда ученых рассматривает, как гравитационные волны нейтронных звезд можно использовать для изучения Солнца. Хотя идеально гладкий вращающийся объект не создает гравитационных волн, например, Солнце, асимметричные вращающиеся объекты создают — нейтронные звезды идеально подходят на эту роль.

Указывается, что нейтронные звезды могут иметь деформации, вызванные их внутренним теплом или магнитными полями. Если таковая нейтронная звезда стремительно вращается, она делает непрерывный поток гравитационных волн. Эти гравитационные волны слишком слабы, чтобы их можно было наблюдать нынешними телескопами, но гравитационные обсерватории следующего поколения смогут их обнаружить.

Как именно нейтронные звезды помогут в изучении Солнца

В галактике много нейтронных звезд, а некоторые из них находятся между Солнцем и Землей, поэтому мы можем их наблюдать. Из 3000 известных пульсаров около 500 могут генерировать гравитационные волны, которые можно обнаружить на Земле. Из трех пульсаров, проходящих за Солнцем, исследователи использовали данные об их излучении, чтобы исследовать гравитационные волны, которые могут генерировать звезды.

Солнце не блокирует гравитационные волны, поэтому их влияние на него зависит только от его массы. Когда волны проходят через Солнце, они искривляются под его влиянием. Величина линзирования зависит от массы Солнца и распределения этой массы.

Так, учёные обнаружили, что с надлежащими измерениями гравитационных волн можно определить, как густо распределена масса Солнца с точностью до 3 сигм, кроме того, они надеются улучшить знания о Солнце в будущем с помощью лучших и более новых приборов.

Напомним, что недавно ученые обнаружили кометоподобный астероид, который имеет странную форму и что-то похожее на хвост. После дальнейшего исследования ученые выяснили, что этот астероид больше общего с кометами, чем они думали.