Рентген Сонця: вчені запропонували новий метод дослідження зорі зсередини

Спалахи на Сонці. Ілюстративне фото: freepik.com

Дослідження показало, що гравітаційні хвилі мають багато схожого зі світловими хвилями, з відмінністю — більшість об’єктів прозорі для гравітаційних хвиль, вони просто проходять повз них. Це означає, що гравітаційні хвилі дозволяють вченим досліджувати космічні об'єкти подібно до того, як рентгенівське випромінювання дозволяє вивчати людину.

Про це повідомляє ScienceAlert.

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Нещодавнє дослідження показало, що гравітаційні хвилі можна використовувати для дослідження внутрішньої поверхні Сонця. Сонце настільки неймовірно гаряче і щільне, що світло не може проникнути через нього. Навіть світлу, яке виробляється в ядрі Сонця, потрібно понад 100 тис. років, щоб досягти його поверхні.

У своєму дослідженні команда науковців розглядає, як гравітаційні хвилі нейтронних зірок можна використовувати для вивчення Сонця. Хоча ідеально гладкий об’єкт, що обертається, не створює гравітаційних хвиль, наприклад, Сонце, асиметричні об’єкти, що обертаються, створюють — нейтронні зірки ідеально підходять на цю роль.

Зазначається, що нейтронні зірки можуть мати деформації, спричинені їхнім внутрішнім теплом або магнітними полями. Якщо така нейтронна зірка швидко обертається, вона створює безперервний потік гравітаційних хвиль. Ці гравітаційні хвилі надто слабкі, щоб їх можна було спостерігати нинішніми телескопами, але гравітаційні обсерваторії наступного покоління зможуть їх виявити.

Як саме нейтронні зірки допоможуть у вивченні Сонця

У галактиці є багато нейтронних зірок, а деякі з них знаходяться між Сонцем і Землею, тому ми можемо їх спостерігати. З 3000 відомих пульсарів, близько 500 можуть генерувати гравітаційні хвилі, які можна виявити на Землі. З трьох пульсарів, які проходять за Сонцем, дослідники використали дані про їх випромінювання, щоб досліджувати гравітаційні хвилі, які зірки можуть генерувати.

Сонце не блокує гравітаційні хвилі, тому їх вплив на нього залежить тільки від його маси. Коли хвилі проходять через Сонце, вони викривлюються під його впливом. Величина лінзування залежить від маси Сонця та розподілу цієї маси.

Так, вчені виявили, що з належними вимірюваннями гравітаційних хвиль можна визначити, як густо розподілена маса Сонця з точністю до 3 сигм, крім того, вони сподіваються покращити знання про Сонце в майбутньому за допомогою кращих та новіших приладів.

Нагадаємо, що нещодавно вчені виявили кометоподібний астероїд, який має дивну форму та щось схоже на хвіст. Після подальшого дослідження науковці з'ясували, що цей астероїд має більше спільного з кометами, ніж вони думали.