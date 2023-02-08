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Российский спутник разбился на орбите и образовал облако обломков

8 февраля 2023 15:12
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Российский спутник разбился в космосе - детали
Разбитый спутник образовал облако обломков
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Секретный российский спутник под названием "Космос-2499" потерпел аварию. В результате он распался на высоте 1000 км над Землей и образовал облако из 85 обломков.

Об этом пишет Space.

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Спутник разбился

В сообщении указывается, что обломки могут предоставлять угрозу другим космическим аппаратам, в том числе и Международной космической станции.

Представители Космических сил США заявили о том, что секретный российский спутник, который был запущен в космос еще в мае 2014 года. 7 февраля они сообщили, что спутник разбился. В результате распада космического аппарата образовалось 85 фрагментов теперь уже космического мусора, которые еще долго будут кружить вокруг Земли, создавая угрозу для других искусственных объектов на околоземной орбите.

Спутник распался на высоте в примерно 1169 км над поверхностью Земли.  Это очень большая высота, поэтому обломки еще долгое время будут летать в космосе ведь сгореть в атмосфере они пока не смогут.  Что привело к аварии пока неясно.

Какую миссию выполнял спутник

По словам эксперта Анатолия Зака, который занимается отслеживанием запусков российских искусственных объектов в космос, этот аппарат был отправлен на околоземную орбиту вместе с тремя военными спутниками рф. Но официально о том, что этот спутник находится в качестве полезной нагрузки на борту ракеты-носителя "Рокот", российские официальные лица не сообщали.

"Американские спутниковые системы слежения первоначально занесли его в каталог как обломок под названием "Объект E". Но затем "обломки" начали совершать маневры, видимо, сближаясь с разгонным блоком "Рокота" "Бриз-М", — говорится в сообщении.

Напомним, что компания Rolls-Royce показала рендер ядерного реактора, который должен обеспечить энергией базу на Луне или Марсе. Кроме того, такой двигатель должен также применяться и в космических кораблях.

Указанный микрореактор, разработанный Rolls-Royce, представляет собой автономное и энергоемкое решение для использования в космических исследованиях поверхности других планет или спутников или для обеспечения питанием космического корабля.

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