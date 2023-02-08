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Російський супутник розбився на орбіті та утворив хмару уламків

8 лютого 2023 15:12
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Російський супутник розбився у космосі - деталі
Розбитий супутник утворив хмару уламків
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Секретний російський супутник під назвою "Космос-2499" зазнав аварії. В результаті він розпався на висоті 1000 км над Землею та утворив хмару з 85 уламків.

Про це пише Space.

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Супутник розбився

У повідомленні зазначається, що уламки можуть загрожувати іншим космічним апаратам, у тому числі й Міжнародній космічній станції.

Представники Космічних сил США заявили, що секретний російський супутник, який був запущений у космос ще в травні 2014 року. 7 лютого вони повідомили, що супутник розбився. Внаслідок розпаду космічного апарату утворилося 85 фрагментів тепер уже космічного сміття, які ще довго кружлятимуть навколо Землі, створюючи загрозу для інших штучних об'єктів на навколоземній орбіті.

Супутник розпався на висоті приблизно 1169 км над поверхнею Землі. Це дуже велика висота, тому уламки ще довгий час літатимуть у космосі, адже згоріти в атмосфері вони поки не зможуть. Що призвело до аварії поки що неясно.

Яку місію виконував супутник

За словами експерта Анатолія Зака, який займається відстеженням запусків російських штучних об'єктів у космос, цей апарат був відправлений на навколоземну орбіту разом із трьома військовими супутниками рф. Але офіційно про те, що цей супутник перебуває як корисне навантаження на борту ракети-носія "Рокот", російські офіційні особи не повідомляли.

"Американські супутникові системи спостереження спочатку занесли його до каталогу як уламок під назвою "Об'єкт E". Але потім "уламки" почали здійснювати маневри, мабуть, наближаючись до розгінного блоку "Рокота" "Бриз-М", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що компанія Rolls-Royce показала рендер ядерного реактора, який має забезпечити енергією базу на Місяці чи Марсі. Крім того, такий двигун повинен застосовуватися і в космічних кораблях.

Показаний мікрореактор, розроблений Rolls-Royce, являє собою автономне та енергомістке рішення для використання в космічних дослідженнях поверхні інших планет або супутників, або для забезпечення живленням космічного корабля.

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