В россии опубликовали снимки дырявого и ржавого космического корабля Союз

Ранее в "Роскосмосе" заявляли, что дыра образовалась из-за столкновения с метеоритом

"Роскосмос" впервые опубликовал снимки повреждений своего космического корабля. В настоящее время он пристыкован к Международной космической станции.

Об этом сообщает издание Space.com.

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Недавние снимки "Союза" российское ведомство опубликовало в соцсетях. В сообщении говорится, что на сделанных фото видны внешние повреждения корабля, которые ответственны за утечку охлаждающей жидкости, произошедшую 14 декабря.

Тогда в "Роскосмосе" заявляли, что дыра в корабле образовалась из-за столкновения с метеоритом.

Как известно, в россии все еще идет расследование причин поломки, в результате которой был отложен запуск корабля "Союз МС-23" до марта 2023 года. За это время специалисты надеются разобраться по причине аварии.

В свою очередь, В NASA считают, что протекающий "Союз МС-22" ранее доставил на МКС американского астронавта Фрэнка Рубио и россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, не представляет опасности для МКС в целом. Но, несмотря на это, США все же внесли некоторые коррективы в свои планы.

Напомним, недавно мы писали, что секретный российский спутник под названием "Космос-2499" потерпел крушение. Он распался на высоте 1000 км над Землей и образовал облако из 85 обломков.