У росії опублікували знімки дірявого та заіржавілого космічного корабля Союз

"Роскосмос" опублікував знімки дірявого та заіржавілого корабля "Союз"
"Роскосмос" вперше опублікував знімки пошкоджень свого космічного корабля. Наразі він пристикований до Міжнародної космічної станції.
Про це повідомляє видання Space.com.
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Нещодавні знімки "Союзу" російське відомство опублікувало в соцмережах. У повідомленні йдеться, що на зроблених фото видно зовнішні пошкодження корабля, які відповідальні за витік охолоджувальної рідини, що стався 14 грудня.
Тоді в "Роскосмосі" заявляли, що дірка в кораблі утворилася через зіткнення з метеоритом.
Як відомо, у росії все ще йде розслідування щодо причин поломки, внаслідок якої було відкладено запуск корабля "Союз МС-23" до березня 2023 року. За цей час фахівці сподіваються розібратися з причиною аварії.
Своєю чергою, У NASA вважають, що "Союз МС-22", який протікає, раніше доставив на МКС американського астронавта Френка Рубіо та росіян Сергія Прокоп'єва й Дмитра Петеліна, не становить небезпеки для МКС у цілому. Але попри це США все ж таки внесли деякі корективи у свої плани.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що секретний російський супутник під назвою "Космос-2499" зазнав аварії. Він розпався на висоті 1000 км над Землею та утворив хмару з 85 уламків.