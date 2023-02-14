У росії опублікували знімки дірявого та заіржавілого космічного корабля Союз

Раніше у "Роскосмосі" заявляли, що дірка утворилася через зіткнення з метеоритом

"Роскосмос" вперше опублікував знімки пошкоджень свого космічного корабля. Наразі він пристикований до Міжнародної космічної станції.

Про це повідомляє видання Space.com.

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Нещодавні знімки "Союзу" російське відомство опублікувало в соцмережах. У повідомленні йдеться, що на зроблених фото видно зовнішні пошкодження корабля, які відповідальні за витік охолоджувальної рідини, що стався 14 грудня.

Тоді в "Роскосмосі" заявляли, що дірка в кораблі утворилася через зіткнення з метеоритом.

Як відомо, у росії все ще йде розслідування щодо причин поломки, внаслідок якої було відкладено запуск корабля "Союз МС-23" до березня 2023 року. За цей час фахівці сподіваються розібратися з причиною аварії.

Своєю чергою, У NASA вважають, що "Союз МС-22", який протікає, раніше доставив на МКС американського астронавта Френка Рубіо та росіян Сергія Прокоп'єва й Дмитра Петеліна, не становить небезпеки для МКС у цілому. Але попри це США все ж таки внесли деякі корективи у свої плани.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що секретний російський супутник під назвою "Космос-2499" зазнав аварії. Він розпався на висоті 1000 км над Землею та утворив хмару з 85 уламків.