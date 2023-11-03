Что действительно случится с человеком в космосе без скафандра — ученые объяснили

Разбитый скафандр у астронавта. Кадр из фильма "Аполлон 18"

Фильмы жанра фантастики об астронавтах и дальних мирах не редко демонстрируют ужасные сцены смерти в открытом космосе без скафандра. Герои взрываются с выпученными глазами, мгновенно превращаются в льдину или же получают страшные ожоги. Но на самом деле все эти сценарии не имеют ничего общего с реальностью.

Что на самом деле случится с человеком в космосе без скафандра, рассказал астрофизик, писатель Альфредо Карпинети в своей колонке в IFLScience.

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Как отмечает специалист, в истории космических исследований, около 600 человек находились на орбите нашей планеты, а погибли трое космонавтов над линией Кармана (высота над уровнем моря, которая условно принимается как граница между атмосферой Земли и космосом):

Георгий Добровольский;

Владислав Волков;

Виктор Пацаев.

Астронавта уносит в открытый космос. Фото: wallpapercave.com

Что ждет тех, кто вдруг решит выйти в космос без скафандра?

Карпинети подчеркивает, что смерть без костюма будет гораздо менее драматичной, чем ее демонстрируют в фильмах, но вряд ли менее болезненной.

Вещи, которые действительно убивают:

отсутствие требуемого атмосферного давления;

нехватка кислорода.

Без давления жидкости улетучиваются при значительно более низкой температуре, и для нашего тела это означает, что все на нашей поверхности — кожа, рот, глаза — довольно быстро расплывется.

Отсутствие давления также приведет к эбулизму, образованию пузырьков в жидкостях организма из-за снижения давления окружающей среды. В большинстве своем это будут пузырьки под кожей, но они потенциально могут перейти в кровь, вызвав эмболию.

Однако такие процессы, даже если какая-то неизвестная сила их ускорит, не приведет к взрыву. Ведь кожа человека достаточно эластична, поэтому тело может раздуться вдвое больше, чем обычный размер, не разрываясь.

Казалось бы в отсутствие кислорода, лучшее, что можно придумать — задержать дыхание. Однако это плохая идея, из-за внезапной декомпрессии воздух в легких расширятся и приведет к их разрыву.

"Вот почему крик даст вам по крайней мере несколько секунд покоя. И именно тогда начинается недостаток кислорода. Без воздуха вы потеряете сознание примерно через 15 секунд. Это хорошие новости. Вы можете остаться в живых еще минуту или около того", — рассказывает Карпинети.

Если каким-то чудом вас удалось спасти за это время, то кроме последствий вышесказанного есть еще один фактор, с которым нужно бороться в вашем выздоровлении: опасное излучение от Солнца.

Ультрафиолетовый свет приведет к очень сильным солнечным ожогам, а более энергичный свет, например рентгеновское излучение, повредит вашу ДНК, повышая вероятность заболевания раком.

Поэтому, отправляясь в открытый космос, не забудьте застегнуть скафандр!

Раньше мы писали, астронавтка показала, как выпить кофе в космосе в условиях микрогравитации.

Напомним, мы рассказывали, что учёные впервые в истории вырастили эмбрионы в космосе без влияния гравитации.