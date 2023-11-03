Що насправді трапиться з людиною у космосі без скафандра — вчені пояснили

Розбитий скафандр у астронавта. Кадр з фільму "Аполлон 18"

Фільми жанру фантастики про астронавтів та далекі світи не рідко демонструють жахливі сцени смерті у відкритому космосі без скафандра. Герої вибухають з виряченими очима, миттєво перетворюються на крижину або ж отримують страшні опіки. Та насправді всі ці сценарії не мають нічого спільного з реальністю.

Що насправді трапиться з людиною у космосі без скафандра, розповів астрофізик, письменник Альфредо Карпінеті у своїй колонці в IFLScience.

Читайте також:

Як зазначає фахівець, за історію космічних досліджень, близько 600 людей перебувало на орбіті нашої планети, а загинуло троє космонавтів над лінією Кармана (висота над рівнем моря, яка умовно приймається як межа між атмосферою Землі й космосом):

Георгій Добровольський;

Владислав Волков;

Віктор Пацаєв.

Астронавта відносить у відкритий космос. Фото: wallpapercave.com

Що ж чекає на тих, хто раптом вирішить вийти у космос без скафандра?

Карпінеті підкреслює, смерть без костюма буде набагато менш драматичною, ніж її демонструють у фільмах, але навряд менш болючою.

Речі, які насправді вбивають:

відсутність необхідного атмосферного тиску;

брак кисню.

Без тиску рідини випаровуються при значно нижчій температурі, і для нашого тіла це означає, що все на нашій поверхні — шкіра, рот, очі — досить швидко розпливеться.

Відсутність тиску також призведе до ебулізму, утворення бульбашок у рідинах організму через зниження тиску навколишнього середовища. Здебільшого це будуть бульбашки під шкірою, але вони потенційно можуть перейти в кров, спричинивши емболію.

Проте, такі процеси, навіть якщо якась невідома сила їх прискорить, не призведе до вибуху. Адже шкіра людини досить еластична, тому тіло може роздутися вдвічі більше, ніж звичайний розмір, не розриваючись.

Здавалося б за відсутності кисню, найкраще, що можна придумати — затримати дихання. Однак це погана ідея, через раптову декомпресію повітря в легенях розшириться і спричинить їх розрив.

"Ось чому крик дасть вам принаймні кілька секунд спокою. І саме тоді починається нестача кисню. Без повітря ви втратите свідомість приблизно через 15 секунд. Це хороші новини. Ви можете залишитися в живих ще хвилину або близько того", — розповідає Карпінеті.

Якщо якимось дивом вас вдалося врятувати за цей час, то, окрім наслідків вищесказаного, є ще один фактор, з яким потрібно боротися у вашому одужанні: небезпечне випромінювання від Сонця.

Ультрафіолетове світло призведе до дуже сильних сонячних опіків, а більш енергійне світло, наприклад рентгенівське випромінювання, пошкодить вашу ДНК, підвищуючи ймовірність захворювання на рак.

Тому, відправляючись у відкритий космос, не забудьте застібнути скафандр!

Раніше ми писали, астронавтка показала, як випити каву у космосі в умовах мікрогравітації.

Нагадаємо, ми розповідали, що вчені вперше в історії виростили ембріони у космосі без впливу гравітації.