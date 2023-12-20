На обратной стороне Луны найдена таинственная аномалия, не имеющая объяснений

Космический корабль Орион на Луне. Изображение: NASA

Скрытая от Земли оборотная сторона Луны действительно оказалась не такой уж простой. Ученые до сих пор озадачены таинственной аномалией, которую скрывала темная сторона нашего спутника. Что удалось обнаружить и как это можно объяснить?

На эти и другие вопросы попыталась ответить команда исследователей, проанализировавшая данные корейского орбитального аппарата Pathfinder Lunor Orbiter и два меньших спутника NASA. Их выводы еще официально не опубликованы, поскольку правдоподобного объяснения найденному нет. Однако некоторые детали все же доступны, пишет IFLScience.

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Корейский аэрокосмический научно-исследовательский институт в рамках миссии под названием Danuri уже более года наблюдает за Луной с помощью своего орбитального аппарата. Команда миссии первой использовала камеры, которые измеряют поляризованный свет как способ исследования магнетизма лунной поверхности.

В результате удалось обнаружить, что спутник Земли не имеет глобального магнитного поля, как на Земле, хотя когда-то он был. Однако, как и на Марсе, он имеет некоторые интригующие локальные поля.

Оказалось, что на оборотной стороне Луны магнитные поля более распространены, что указывает на большую проводимость глубоко внутри Луны.

Профессор из Калифорнийского университета в Санта-Круге Ян Гаррик-Бетелл в комментарии Nature сообщил, что это "не имеет смысла". Подобное просто не поддается единому верному объяснению.

Корейский лунный орбитальный аппарат Pathfinder, исследующий Луну в рамках миссии Danuri. Изображение: KARI

Есть ли у ученых теории, способные объяснить выявленную аномалию?

В настоящее время исследователи рассматривают две возможные причины, которые состоят в следующем:

Обратная сторона Луны может быть горячее той, что обращена к Земле. Под поверхностью оборотной стороны нашего спутника было больше воды.

Кстати, если бы подтвердилась именно вторая теория, то это представляло бы большой интерес для будущих миссий, которые ищут ценные ресурсы.

Однако пока у исследователей нет уверенности, что ответ настолько прост. Так что исследование продолжается, а ученые делают все возможное, чтобы раскрыть тайну.

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