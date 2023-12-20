На зворотному боці Місяця виявлено таємничу аномалію, якій немає пояснення

Космічний корабель Оріон на Місяці. Зображення: NASA

Прихований від Землі зворотний бік Місяця дійсно виявися не таким вже й простим. Вчені й досі спантеличені таємничою аномалією, яку приховувала темна сторона нашого супутника. Що вдалося виявити і як це можна пояснити?

На ці та інші питання спробувала відповісти команда дослідників, яка проаналізувала дані корейського орбітального апарату Pathfinder Lunor Orbiter та два менші супутники NASA. Їх висновки ще офіційно не опубліковані, оскільки правдоподібного пояснення знайденому не має. Проте, деякі деталі все ж доступні, пише IFLScience.

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Корейський аерокосмічний науково-дослідний інститут у межах місії під назвою Danuri вже понад рік спостерігає за Місяцем за допомогою свого орбітального апарату. Команда місії першою використала камери, які вимірюють поляризоване світло, як спосіб дослідження магнетизму місячної поверхні.

В результаті вдалося виявити, що супутник Землі не має глобального магнітного поля, як у Землі, хоча колись він був. Однак, як і на Марсі, він має деякі локальні поля, що інтригують.

Виявилося, що на зворотному боці Місяця магнітні поля більш поширені, що вказує на більшу провідність глибоко в середині Місяця.

Професор з Каліфорнійського університету в Санта-Крузі Ян Гаррік-Бетелл у коментарі Nature повідомив, що це "не має сенсу". Подібне просто не піддається єдиному вірному науковому поясненню.

Корейський місячний орбітальний апарат Pathfinder, який досліджує Місяць у рамках місії Danuri. Зображення: KARI

Чи є у вчених теорії, які здатні пояснити виявлену аномалію?

Наразі дослідники розглядають дві можливі причини, які полягають у наступному:

Зворотна сторона Місяця може бути гарячішою за ту, що обернена до Землі. Під поверхнею зворотного боку нашого супутника було більше води.

До речі, якби підтвердилася саме друга теорія, то це б представляло неабиякий інтерес для майбутніх місій, які шукають найцінніші ресурси.

Проте, наразі у науковців немає впевненості, що відповідь настільки проста. Тож, дослідження продовжується, а вчені роблять усе можливе, щоб розкрити таємницю.

Раніше ми розповідали, що дослідники висунули неймовірну гіпотезу про те, яким було б життя на Землі з двома місяцями.

Нагадаємо, ми писали, що науковцям вдалося виявити речовину на Місяці, яка допоможе освоїти супутник та побудувати на ньому будинки.

Також ми повідомляли, що вченим вдалося виростити бавовну на Місяці.