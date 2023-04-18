SpaceX выбрали новую дату запуска ракеты Starship: обещают прямую трансляцию
SpaceX планирует провести первые лётные испытания полностью интегрированного корабля Starship и сверхтяжелой ракеты на базе Starbase. Будет прямая трансляция от компании, которая будет доступна по всему миру.
Об этом информирует SpaceX.
Первый полет Starship
На сегодняшний день команда SpaceX завершила несколько суборбитальных летных испытаний верхней степени Starship из Starbase, успешно продемонстрировав беспрецедентный подход к управляемому полету. Эти летные испытания помогли проверить конструкцию транспортного средства, доказав, что Starship может пролететь через дозвуковую фазу входа, прежде чем зажечь двигатели и перевернуться в вертикальную конфигурацию для приземления.
В дополнение к испытаниям верхней ступени Starship команда провела многочисленные испытания ракеты Super Heavy, включающие все более сложные статические огни, что привело к полному испытанию двигателя 31 Raptor — наибольшего количества одновременных зажиганий ракетных двигателей в мире истории. Команда также построила самую высокую в мире башню для запуска и улавливания ракет. Имея высоту 146 метров или почти 500 футов, башня для запуска и захвата предназначена для поддержки интеграции в транспортное средство, запуска и захвата сверхтяжелого ракетного ускорителя. Во время первого летного испытания команда не будет пытаться совершить вертикальную посадку.
Первый полет был перенесен с понедельника 17 апреля на четверг 20 апреля. Полет состоится в Техасе. 62-минутное окно запуска открывается в 08:28 по киевскому времени и закрывается в 09:30 по киевскому времени.
Компания сообщает, что прямая трансляция тестового полета начнется примерно за 45 минут до старта. Как и в случае со всем тестированием разработки, это расписание динамично и, вероятно, будет меняться, поэтому следите за обновлениями в наших социальных сетях.
Напомним, что ранее компания SpaceX планировала произвести первый запуск интегрированного корабля Starship 17 апреля. Одновременно должен быть запуск супертяжелой ракеты с базы Starbase в Техасе. Но планы изменились.