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SpaceX выбрали новую дату запуска ракеты Starship: обещают прямую трансляцию

18 апреля 2023 14:06
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
SpaceX выбрали новую дату запуска ракеты Starship: обещают прямую трансляцию
Интегрированный корабль Starship от компании SpaceX на платформе для вылета. Фото: Reuters
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

SpaceX планирует провести первые лётные испытания полностью интегрированного корабля Starship и сверхтяжелой ракеты на базе Starbase. Будет прямая трансляция от компании, которая будет доступна по всему миру.

Об этом информирует SpaceX.

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Первый полет Starship

На сегодняшний день команда SpaceX завершила несколько суборбитальных летных испытаний верхней степени Starship из Starbase, успешно продемонстрировав беспрецедентный подход к управляемому полету. Эти летные испытания помогли проверить конструкцию транспортного средства, доказав, что Starship может пролететь через дозвуковую фазу входа, прежде чем зажечь двигатели и перевернуться в вертикальную конфигурацию для приземления.

В дополнение к испытаниям верхней ступени Starship команда провела многочисленные испытания ракеты Super Heavy, включающие все более сложные статические огни, что привело к полному испытанию двигателя 31 Raptor — наибольшего количества одновременных зажиганий ракетных двигателей в мире истории. Команда также построила самую высокую в мире башню для запуска и улавливания ракет. Имея высоту 146 метров или почти 500 футов, башня для запуска и захвата предназначена для поддержки интеграции в транспортное средство, запуска и захвата сверхтяжелого ракетного ускорителя. Во время первого летного испытания команда не будет пытаться совершить вертикальную посадку.

Starship
Интегрированный корабль Starship на платформе для запуска. Фото: SpaceX

Первый полет был перенесен с понедельника 17 апреля на четверг 20 апреля. Полет состоится в Техасе. 62-минутное окно запуска открывается в 08:28 по киевскому времени и закрывается в 09:30 по киевскому времени.

Компания сообщает, что прямая трансляция тестового полета начнется примерно за 45 минут до старта. Как и в случае со всем тестированием разработки, это расписание динамично и, вероятно, будет меняться, поэтому следите за обновлениями в наших социальных сетях.

Напомним, что ранее компания SpaceX планировала произвести первый запуск интегрированного корабля Starship 17 апреля. Одновременно должен быть запуск супертяжелой ракеты с базы Starbase в Техасе. Но планы изменились.

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