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США дали дозвіл SpaceX для дебютного польоту Starship у космос

15 квітня 2023 14:12
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
США дали дозвіл SpaceX для дебютного польоту Starship у космос
Starship готують до польоту в космос. Фото: Reuters
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

У п’ятницю, 14 квітня, Федеральна авіаційна адміністрація США видала довгоочікувану ліцензію, яка дозволила SpaceX Ілона Маска вперше запустити на орбіту свою ракету Starship, розчистивши шлях для випробувального польоту, який має вирішальне значення для досягнення цілей компанії в простір.

Про це інформує Reuters.

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"Після комплексного процесу оцінки ліцензії FAA визначило, що SpaceX відповідає всім вимогам щодо безпеки, охорони навколишнього середовища, політики, корисного навантаження, інтеграції повітряного простору та фінансової відповідальності. Ліцензія, яку ми надаємо компанії дійсна протягом п'яти років", — йдеться в заяві FAA.

Запуск з ракетної бази SpaceX Starbase у Бока-Чіка, штат Техас, запланований на понеділок, 17 квітня, повідомила компанія у Twitter. Регуляторні повідомлення, подані 14 квітня, вказують на те, що зліт може відбутися в будь-який час з 5:30 до 14:00 за центральним часом.

Нагадуємо, що нещодавно Ілон Маск увійшов до списку 100 найвпливовіших людей світу у 2023 році за версією журналу Time. Однак попри це американський мільярдер наразився на критику.

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