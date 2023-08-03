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SpaceX запустила первый спутник в августе

3 августа 2023 13:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
SpaceX запустила первый спутник в августе
Запуск спутника SpaceX. Фото: SpaceX
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Компания Илона Маска SpaceX успешно осуществила отправку в космос коммуникационного спутника Galaxy 37/Horizons-4 для Intelsat. Запуск происходил на территории мыса Канаверал во Флориде.

Об этом сообщает пресс-служба SpaceX в Twitter.

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Запуск спутника Galaxy 37/Horizons-4

Сообщается, что изначально предполагалось, что запуск будет выполнен с помощью ракеты Ariane 6, но из-за постоянных проблем в ее создании, Intelsat обратился к команде Маска.

По информации от Teslarati, спутник будет предоставлять улучшенные возможности связи для североамериканских телекомпаний.

Важно отметить, что это первая миссия SpaceX в августе, но на ближайшие недели запланировано еще семь таких запусков.

Напомним, что сообщения от Европейского космического агентства указывают на то, что в скором времени на Землю упадет выведенный из эксплуатации спутник. Он имеет габариты, сравнимые с размером малолитражного автомобиля.

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